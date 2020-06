La Cannabis nella Spagna liberale

La canapa ha fatto parte della storia della Spagna per secoli. Negli ultimi decenni l'industria ha vissuto un forte rilancio, con gli agricoltori iberici che hanno ricominciato a sfruttare il potenziale economico della pianta.

Questo non sorprende, data l'idoneità del clima spagnolo alla coltivazione della canapa.

Allo stato attuale, le direttive UE consentono la produzione di canapa purché i livelli di THC siano inferiori allo 0,2%, mentre il regio decreto 1729/1999 consente agli agricoltori di coltivare 25 diverse varietà di canapa in Spagna. Tutti i semi devono essere sempre certificati UE per essere considerati legali.

Decriminalizzazione dell’uso personale

Per lungo tempo la Spagna ha perseguito un approccio relativamente tollerante alle droghe, in particolare alla Cannabis. A seguito di una serie di sentenze emesse dalla Corte suprema del paese, a partire dagli anni '70 il possesso personale di piccole quantità di droghe illecite non è considerato un reato.

Per quanto riguarda la cannabis, questa politica di depenalizzazione si è estesa anche alla produzione: la legge spagnola viene in genere interpretata in un modo che consente la coltivazione privata della pianta.

Tuttavia, le piante devono essere solo per uso personale, sia esso ricreativo o medicinale. Se si dovesse essere sorpresi a coltivare un numero significativo di piante - la legge non stabilisce un numero esatto - e le autorità dovessero decidere che si sta pianificando di vendere o distribuire la Cannabis, si potrebbe essere perseguiti per traffico di stupefacenti.

I Club Sociali di Cannabis

Proprio la mancanza di una regolamentazione precisa relativamente a quante piante possono essere coltivate ha portato al boom dei club sociali spagnoli di cannabis.

Il primo club è stato fondato nel 2001 e gli esperti legali hanno identificato diversi criteri che i club devono soddisfare per rispettare i precedenti stabiliti dalla giurisprudenza.

Esistono centinaia di questi club in tutta la Nazione e operano tutti come organizzazioni private. Le piante di Cannabis sono coltivate in loco e i membri del club pagano una tassa per accedere alla Cannabis in modo legale e controllato. I soci di solito hanno un certo controllo su alcuni aspetti delle pratiche del club, come ad esempio quali varietà di cannabis vengono coltivate e come viene gestito il club.

Cannabis medica in Spagna

Sebbene la Spagna sia progressista nella depenalizzazione dell'uso personale di Cannabis, è in ritardo con le leggi sulla Cannabis medica. I regolamenti infatti non distinguono tra uso di Cannabis ricreativo e medicinale. Ciò significa che i pazienti hanno difficoltà a ottenere una prescrizione per i prodotti a base di cannabis che contengono 0,2% di THC o più.

Di conseguenza, i pazienti spagnoli scelgono di coltivare Cannabis in autonomia o di visitare un club sociale di cannabis e di usare le piante per creare medicamenti in base ai livelli di CBD e THC di cui ha bisogno.

Articolo a cura di MA True Cannabis

MA True Cannabis