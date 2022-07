Artrosi ed esercizio fisico

Come contenere il decorso della malattia?

L’attività fisica può contribuire a contenere il decorso della patologia, mantenendo un adeguato tono muscolare ed una buna mobilità articolare.

Una ricerca condotta per un anno dall'aprile 2020 ha elencato delle raccomandazioni per la riabilitazione di persone con osteoartrosi.

Sono stati esaminati diversi pazienti, fra i quali la patologia degenerativa era presente nell’articolazione del ginocchio (n=49), anca (n=8), mano (n=6), articolazioni miste (n = 2) e piede (n=1).

La terapia fisica con esercizi proposti ai pazienti in esame ha mostrato dei buoni risultati ma nel corso dei prossimi anni ulteriori studi verranno effettuati per avvalorare questa tesi.

Un altro studio condotto in Australia e Nuova Zelanda ha valutato l’efficacia della fisioterapia e dell’esercizio fisico in aggiunta alle cure abituali per pazienti con artrosi all’anca e al ginocchio.

Sono stati coinvolti 206 partecipanti, divisi in gruppi a cui è stato applicato il trattamento fisioterapico, esercizi specifici o entrambi.

I pazienti che sono stati curati con terapia manuale e con esercizi fisici hanno riportato più benefici rispetto alla combinazione di entrambe.