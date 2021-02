Vuoi un corpo più tonico? Prova con gli elastici!

Siamo sempre stati abituati a vederli e ad utilizzarli, spero non per tutti, nelle fasi di riabilitazione e rieducazione utilizzando i classici theraband di differenti colori e resistenze però online e nei negozi si possono trovare elastici di tutti i tipi: grandi e piccoli, loopband, con o senza maniglie, con i ganci, con supporti tipo piccole barre, ecc., questo perché un attrezzo così semplice ha trovato sempre più utilizzo in diverse metodologie e proposte di allenamento.

Quali sono i vantaggi di un allenamento con gli elastici

Prima di tutto come ogni attrezzo anche gli elastici offrono, in base al colore ed alla consistenza, diversi gradienti di resistenza che ovviamente possono ancora essere modificati in base alle posizioni e alle tensioni che vengono utilizzate, quindi permettono di sovraccaricare sempre in maniera corretta la muscolatura in base alle ripetizioni ed allo scopo del nostro allenamento.

Offrono quindi lo stesso vantaggio di una coppia di pesi ma diminuendo il sovraccarico articolare.

Il lavoro con gli elastici, o meglio il controllo dell’esecuzione del movimento, aumenta l’effetto della ripetizione dell’esercizio perché amplifica la contrazione muscolare sia in fase concentrica (fase attiva di lavoro) che in fase eccentrica (fase passiva di lavoro) quindi portando ad un enorme beneficio sulle nostre fibre muscolari.

La stragrande maggioranza degli esercizi con gli elastici obbliga il nostro corpo a creare maggiori tensioni muscolari di controllo della postura, come sul CORE, il tutto a beneficio di un rinforzo posturale ed ad un miglioramento della coscienza corporea. Eseguire gli esercizi in stazione eretta, dove vengono coinvolte soprattutto le gambe, aiutano anche il miglioramento del controllo dell’equilibrio grazie al fatto che la resistenza di un elastico amplifica molto di più tutte i microaggiustamenti muscolo-tendinei che ci permettono di mantenere il controllo della stazione eretta e dell’equilibrio durante l’esecuzione di un movimento contro resistenza.

Gli elastici possono essere posizionati e utilizzati ovunque, possono essere fissati o bloccati con qualsiasi cosa e a differenti altezze e soprattutto possono seguire qualsiasi angolo di movimento che vogliamo andare ad effettuare lasciandoci quindi la possibilità di personalizzare molto di più la qualità dell’esecuzione e di rendere un movimento di rinforzo muscolare il più funzionale possibile ed il più vicino alla realtà di un gesto tecnico.

Come faccio a scegliere l’elastico giusto?

Come già scritto online troviamo tantissime offerte ma destreggiarsi sui vari modelli, pur essendo solo banalmente elastici, può essere difficile. Vero è che, sempre su internet, troviamo tantissime proposte di workout con questo attrezzo, quindi già questo potrebbe aiutarci a comprare un modello uguale o simile a quello utilizzato dal trainer che lo propone.

Esistono anche dei kit già pronti dove trovate differenti resistenze, lunghezze, tipologie e forse potrebbe essere una buona opzione. Assicuratevi della forma degli elastici perché vi potrebbero limitare sull’esecuzione di molti movimenti cioè controllate se sono loopband (elastici a cerchio chiusi), se sono a striscia o a rotoli (classici theraband) dove potete gestire voi la lunghezza, se hanno o meno le maniglie (le maniglie molte volte potrebbero risultare scomode per la lunghezza predefinita dell’ elastico).

Cosa vi possiamo consigliare

Per potervi aiutare vi invitiamo a dare uno sguardo al video allegato dove proponiamo una routine completa di allenamento (un total-body) per permettervi di rimanere in forma o invogliarvi compiere un primo passo per diventare più tonici ed in più indirizzarvi verso l’acquisto corretto.

A cura di Brian Belloni

Massoterapista, Personal trainer e Responsabile Settore Fitness Centro A-CLUB, Savosa

