A-CLUB, come ci si allena oggi in palestra!

Ecco come ci si può tranquillamente allenare in un ambiente organizzato, igienizzato, sanificato e controllato.

Ci sono come sempre voci contrastanti, diversi pareri ed opinioni, ma sta di fatto che tornare ad allenarsi in palestra, è possibile ed è sicuro. Ovviamente, come in tutte le cose, occorre “usare la testa” e prendere determinate precauzioni: per prima cosa si va in palestra solo se si sta bene e non si hanno sintomi particolari (tosse, febbre, dolori, sintomi influenzali, ecc), durante l’allenamento mantenete le distanze di sicurezza – almeno 2 metri, è obbligatorio l’uso dell’asciugamano, i copri scarpe, utilizzate scarpe pulite per la palestra (per intenderci non quelle con cui arrivate da casa), lavatevi frequentemente le mani, igienizzate prima e dopo l’utilizzo gli attrezzi – soprattutto nei punti strategici dove tutti appoggiano le mani, se dovete starnutire usate la piega del gomito e/o un fazzoletto di carta. Il Centro Fitness dalla sua parte, deve rispettare alla lettera le normative igienico sanitarie previste dalle normative vigenti e garantirvi un ambiente organizzato, costantemente igienizzato, sanificato e controllato.

