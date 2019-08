Riprendere ad allenarsi dopo la pausa estiva

Per poter sviluppare un approccio adeguato al tema di oggi, partiamo da qualche consiglio alimentare e capiamo insieme quale strategia è meglio adottare.

SÌ_ alle proteine

Oltre a stimolare l'ipertrofia muscolare, una dieta ricca di proteine aumenta la combustione del grasso, poiché aumenta la termogenesi. Inoltre le proteine riducono l'appetito e aumentano il senso di sazietà.

SÌ_ ai carboidrati a digestione lenta

Scegliete carboidrati a digestione lenta come i cereali integrali (riso integrale, avena e pane integrale), che mantengono i livelli di insulina bassi ed impediscono che i picchi insulinici arrestino la combustione del grasso, quindi sostituite i carboidrati raffinati (pane bianco, pasta, pizza, patate) con i cibi integrali a digestione lenta.

SÌ_ ad integrate gli Omega 3

Certi grassi aiutano a dimagrire più di qualsiasi dieta ipocalorica, specialmente gli omega-3. Fate in modo che il 30% del vostro introito calorico giornaliero provenga da fonti di grassi come sardine, salmone, trote, olio d'oliva, burro d'arachidi e noci.

SÌ _ alla frutta

Alcuni frutti, come le mele, forniscono una buona dose di carboidrati a digestione lenta e contengono anche molti antiossidanti benefici. Ottime come spuntino di metà mattina o metà pomeriggio.

Un altro frutto, il pompelmo, può favorire i processi di dimagrimento. Secondo alcuni studi, il pompelmo abbasserebbe o contribuirebbe a mantenere bassi i livelli di insulina. Provate ad aggiungere mezzo pompelmo ad alcuni pasti della giornata, come colazione, pranzo o cena.

E il caffè?

Aggiungere peperoncino macinato alle pietanze stimola la termogenesi e quindi la combustione del grasso.

La caffeina è un altro elemento che favorisce questo processo per cui, condimento di peperoncino con il primo e 1-2 caffè durante la giornata o dopo i principali pasti.

MA PER QUELLO CHE RIGUARDA L’ALLENAMENTO?

Ovviamente non tutte le persone partono dalla stessa condizione fisica, quindi l’allenamento dovrà essere sempre il più soggettivo e personalizzato possibile, ecco perché vi consigliamo sempre di rivolgervi a strutture specializzate, come il nostro Centro A-CLUB Fitness & Wellness, e farvi seguire da personale professionista e qualificato, anche perché non c’è detto migliore come in questo caso “ Chi ben comincia è a metà dell’opera!”.

Tuttavia, ci sono dei consigli di base a cui tutti, se si desidera ottenere dei risultati, devono allinearsi.

1. ALLENATEVI CON SOVRACCARICHI

Sembra scontato ma credo sia necessario ribadirlo: se volete perdere peso dovete allenarvi con i pesi e seguire sempre queste regole.

Utilizzate carichi “pesanti” proporzionati al vostro stato fisico, alla vostra condizione di forza e alle vostre capacità tecniche.

Allenarsi con sovraccarichi crea un'impennata del metabolismo subito dopo l'allenamento, provocato dall'eccessivo consumo di ossigeno post attività fisica (EPOC). Inoltre, allenarsi con i pesi vi consente di mantenere il tono e la forza muscolare o acquisirne in maniera molto veloce.

2. CERCATE DI PREDILIGERE ESERCIZI FONDAMENTALI

Selezionate sempre esercizi che vi consentano di impiegare più gruppi muscolari contemporaneamente. Per cui, via libera a piegamenti sulle gambe come gli squat o gli affondi, piegamenti sulle braccia come i push-up, movimenti di trazione come i pull-up, spinta, ecc.

Questi movimenti "globali" o “fondamentali” costringono il nostro corpo ad un dispendio energetico e calorico più elevato, incrementano la forza, la coordinazione e l'equilibrio maggiormente rispetto ai movimenti isolati.

3. ESEGUITE DELLE SESSIONI DI ALLENAMENTO CARDIOVASCOLARE

Per l’allenamento cardio abbiamo due possibilità:

La prima è di inserire l’allenamento cardiovascolare sempre dopo il lavoro in sala attrezzi. Il cardio deve seguire l'allenamento con i pesi, poiché si brucia molto più grasso rispetto a quando i due allenamenti sono invertiti. Dopo esservi allenati con i pesi, quindi, fate un po' di cardio sulla cyclette, sulla macchina ellittica o sul tapis roulant per almeno 20 minuti. La seconda possibilità è di inserire nella vostra routine degli allenamenti dedicati unicamente al cardio di 40’/60’/75’ dove in base alle intensità cardiache scelte si potrà mirare ad un consumo calorico elevato o ad un intervento maggiore del consumo di grassi.

4. NON SOTTOVALUTATE IL RIPOSO E IL RECUPERO

Non esagerate con gli allenamenti e mantenetevi su uno standard di 2-3 a settimana. L'eccessivo allenamento porta al sovrallenamento e al catabolismo. In questo modo non si perde più un grammo di grasso.

Inoltre riposatevi almeno 7-8 ore per notte. Il riposo notturno garantisce il recupero e favorisce la produzioni di ormoni che a loro volta favorsicono il dimagrimento ed il consumo di grassi.

MA SE NON HO MAI FATTO ATTIVITÀ FISICA COSA POSSO FARE PER INIZIARE A METTERMI IN MOTO IN MANIERA CORRETTA DOPO LE VACANZE?

Generalmente la fine delle vacanze è anche il momento in cui molte persone tendono ad avvicinarsi all’attività fisica, ad iscriversi in palestra, a cambiare stile di vita e di alimentazione.

Quindi non vogliamo dimenticarci di loro, ma anzi vogliamo dare uno stimolo, un piccolo aiuto per iniziare in maniera molto semplice ad attivare il loro metabolismo ed iniziare a seguire un percorso corretto, che li aiuti sempre di più a migliorare la loro forma fisica e la loro salute.

Questo è un piccolo vademecum che noi Istruttori A-CLUB suggeriamo sempre di portarsi nel “taschino”:

Per prima cosa affidatevi a professionisti del settore e non fatevi attirare da false promesse o abbonamenti discount e soprattutto non fatevi incastrare da abbonamenti pluriennali che richiedono il pagamento di penali per il mancato rinnovo dell’abbonamento . Affidarsi a dei professionisti significa anche avere la possibilità di provare il servizio e valutare se soddisfatti di rinnovare oppure se non soddisfatti di decidere di cambiare struttura.

Ricordatevi che sono gli Istruttori e il Club che devono dimostravi di essere in grado di erogare i servizi che propongono in maniera adeguata e professionale per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi e non voi a dover essere obbligati a pagare un servizio che, per qualsiasi motivo, non vi soddisfa.

e o abbonamenti discount e soprattutto . Affidarsi a dei professionisti significa anche avere la possibilità di provare il servizio e valutare se soddisfatti di rinnovare oppure se non soddisfatti di decidere di cambiare struttura. Per quanto concerne la pianificazione della vostra nuova routine settimanale il consiglio è di fare almeno due o tre allenamenti alla settimana di durata non inferiore ai 40 minuti.

Alternare attività aerobiche con esercizi di tonificazione, seduta dopo seduta o all'interno della stessa sessione di allenamento (in questo caso meglio iniziare con esercizi di potenziamento e terminare la seduta con lavoro aerobico non eccessivo).

"Darci dentro" con i pesi e in generale con tutti gli esercizi di tonificazione. L'allenamento ad alta intensità è infatti un potentissimo stimolo per la secrezione di ormoni anabolici; difficilmente trasformerà il lettore in un/a culturista, ma contribuirà comunque ad accelerare notevolmente il suo metabolismo.

Cambiare inizialmente frequentemente il programma di allenamento, in modo da favorire gli adattamenti metabolici necessari per affrontare il nuovo stress.

Quando fai attività aerobica inizialmente cerca di mantenere un ritmo costante, senza fermarti o concederti pause troppo lunghe. Esercitati ad una frequenza cardiaca intorno al 70-75% della FCmax per almeno 40 minuti. Evita invece sessioni troppo lunghe, specie se non possiedi una condizione fisica adeguata.

Se hai poco tempo da dedicare allo sport, adotta delle soluzioni intelligenti: parcheggia qualche centinaio di metri più lontano, fai le scale a piedi anziché prendere l'ascensore, usa la scopa anziché l'aspirapolvere. Sono trucchetti semplici, ma anche loro aiutano ad accelerare il metabolismo.

Durante la giornata cerca di contrarre attivamente la muscolatura: appiattisci la pancia, stringi i pugni, muovi le gambe, contrai i quadricipiti. Queste contrazioni spontanee, a cui spesso non facciamo molto caso contribuiscono in maniera significativa ad accelerare il metabolismo in maniera molto semplice.

Importantissimo e non ultimo, fatevi consigliare e seguire sempre da professionisti seri ed affermati del settore del fitness e del benessere. Non improvvisate mai da soli allenamenti e alimentazioni che potrebbero non essere adatti a voi, al vostro stato di salute e alla vostra condizione fisica perché potrebbero crearvi problemi anziché benefici o semplicemente non portarvi a raggiungere i risultati sperati e idealizzati.

Come sempre per qualsiasi chiarimento e approfondimento restiamo a vostra disposizione, vi invitiamo ad approfittare dell’ingresso prova gratuito per venire a visitare il nostro CLUB e scoprire i nostri servizi (A-CLUB Fitness & Wellness – Via Campo Sportivo SAVOSA; e-mail (fitness@a-club.ch) oppure fissate un appuntamento presso il nostro Club (091 966 13 13).

A cura di Brian Belloni

Laureato in Scienze Motorie, Massoterapista, Istruttore Fitness Centro A-CLUB, Savosa

Visita la nostra pagina Facebook A-CLUB