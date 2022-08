Open Day alla Make-up Academy di Josephine Cottet

Scopri come far sembrare le clienti più giovani grazie al trucco naturale, impara a capire qual è la Skincare routine migliore con prodotti in base all’età e scopri quali sono le cose da evitare dopo i 40 anni. Avrai anche la possibilità di vedere una dimostrazione su una modella Over ed esercitarti con la pratica nel pomeriggio, in modo tale da mettere subito in pratica le nozioni acquisite durante la teoria del mattino.