Natascia Finocchiaro Maurino, la consulenza d’immagine per valorizzare

Attraverso questo metodo non solo scoprirai le tecniche utili per armonizzare e valorizzare la tua immagine, quei segreti da professionista di cui potrai farne per sempre tesoro per sentirti bella e stare bene con te stessa, ma sarà anche un’esperienza di autoanalisi a supporto di una nuova consapevolezza di te per riscoprire il tuo valore e dare voce alla tua identità attraverso la cura della tua immagine, imparando ad amarti.