Le borse in sughero fanno innamorare tutte le mamme

Sempre più ricercate e sempre più amate verrebbe da dire. Almeno secondo chi della vendita di articoli in sughero ne ha fatto una vera e propria missione. Incontriamo Silvana, ideatrice di www.biocorkdesign.ch, il negozio online specializzato in articoli di sughero.

Visitando il negozio virtuale, i nostri occhi non sanno decisamente dove posare lo sguardo, siamo “catturati” dalle bellezze degli articoli in sughero che in questo luogo trovano il loro ambiente naturale. Borse, borsellini, custodie per cellulari, scarpe, ombrelli, pochette, portafogli, cravatte, cappelli, insomma la lista è infinita, e quello che si può trovare qui è davvero alla portata di ogni tasca.

Ma la domanda è: “La voglia di articoli vegan è sempre di attualità?“ Silvana risponde così: “Non nascondo che il periodo lo si può definire particolare. Ma al contrario di ogni previsione, posso affermare un interesse crescente per questa tipologia di articoli, una voglia di regalare “sano” come dico io, poi per la festa della mamma è proprio il regalo perfetto! Regalare un articolo in sughero non è solo una scelta fine a se stessa, ma si regala anche un pezzo pregiato della nostra amata natura, un pezzo non trattato con chissà quale alchimia.



A proposito di… “Boutique Biocorkdesign” e-commerce dedicato solo a prodotti in sughero realizzati in Europa. Al suo interno figurano articoli che sono vere opere d’arte. Moda e complementi d’arredo vivono una dimensione esclusiva. È possibile visionare l’assortimento e ordinare nello shop online, oppure chiamare il numero 077 521 93 00, per visionare e scegliere gli articoli. Per altre info clicca qui



