Amare per sempre, si ma con l’anello trilogy

LUGANO - " Ti ho amata, Ti amo e Ti ameró per sempre "

Viene spesso regalato dal neo papà alla neo mamma alla nascita del primo figlio, le tre gemme rappresentano i tre membri della famiglia.

L’anello trilogy è ottimo come regalo per tutte quelle occasioni legate all'amore di coppia come il fidanzamento, l’anniversario, la nascita di un figlio ma anche molto gradito come dono di compleanno.

Elegante e raffinato, l’anello trilogy si indossa quotidianamente da solo o accostato alla fede nuziale, illumina ed impreziosisce la mano. Tanti sono gli stili ed il design di questo splendido anello che si posiziona ai primissimi posti dei gioielli preferiti dalle donne.

L’orafo e designer Davide Maule di Bironico presenta nel suo atelier una vasta collezione di anelli trilogy dal design moderno ed attuale, tutti personalizzabili nelle carature delle tre gemme centrali, nelle forme, nei colori dell’oro e realizzabili anche su disegno e idea del cliente. www.davidemauleatelier.ch

A proposito di… Benvenuti nel mondo di Davide Maule, Maestro Orafo di professione, scultore per passione; un universo fatto di creatività, estro e fantasia. Attraverso il suo ideale percorso d’Arte affronterete un immaginario viaggio al centro della natura che vi condurrà in fondo al mare di perle e coralli, sulla cima di un vulcano dove l’oro è scolpito come lava o sulla sponda di un lago di acqua marina e diamanti fino ai tropici dai caldi e brillanti colori delle gemme preziose. Per info clicca qui.

anello trilogy