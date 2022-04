La nutrizione è una cosa seria, non è da sottovalutare

LUGANO - Siamo alle porte del periodo estivo e la fretta di sentirsi bene col proprio corpo sale. Attenzione che le diete veloci possono essere uno shock per il corpo!

Difatti dimagrire troppo in fretta risulta poco indicato al proprio benessere fisico, inoltre non è un effetto che persiste nel tempo. Abbiamo fatto tanti sforzi per raggiungere il nostro peso forma, ma poi svanisce come se niente fosse (effetto yo-yo).

Per affrontare l’estate raggiungendo il proprio peso forma è sempre meglio rivolgersi ad uno specialista della nutrizione che valuta i tuoi obiettivi di peso, di misure della vita, dei fianchi e di che aspetto in generale debba avere il tuo corpo.

Ma spesso ci si chiede, che aspetto deve avere il mio fisico? Non esiste una risposta semplice, tutto dipende dal proprio stile di vita, dallo stress, dalla genetica, da quanto esercizio fisco si fa, dal proprio carattere, dal sesso, dall’età, dai propri ormoni e così via!

Solo una nutrizionista esperta potrà indicarti il percorso migliore per raggiungere gli obiettivi di peso e di forma fisica, trasmettendoti tutti i segreti di uno stile di vita attento al proprio benessere.

A proposito di… Margarida ha un'esperienza decennale nel settore della gastronomia, prima come assistente manager presso un grande gruppo presente in tutta la nazione e poi dirigendo un team di oltre 30 persone per conto di un grande marchio nel settore food. Margarida si è appassionata alla nutrizione ed ha quindi deciso di diplomarsi in Coach Nutrizionista e in Alimentazione per Sportivi. ​Da un anno ha deciso di alimentarsi con il raccolto dell'orto che coltiva personalmente con concetti BIO e che mette a disposizione anche ai propri clienti. Il metodo Nutrisana comprende 3 fasi:

1. Analisi della situazione (peso, misure, eventuali allergie,...)

2. Definizione del piano alimentare e relativa durata

3. Coaching continuo e controllo dei risultati. Segui Margarida su nutrisana.ch

