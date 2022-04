È TCC mania: innamorati dei tuoi capelli, taglio dopo taglio

LUGANO - Hai già provato il taglio a caldo?

Con TCC il taglio dal parrucchiere non si limita (più) al semplice cambio look, ma risponde alla sempre più forte esigenza di benessere che richiede ai parrucchieri un upgrade delle proprie competenze.

Per chi non lo conoscesse ancora, si tratta di una innovativa cut experience basata sull’utilizzo di forbici a caldo: le lame – con temperatura regolabile, a seconda del tipo di capello – stimolano la cauterizzazione delle punte.

Sai cosa significa? Che il calore attiva il processo di bio riparazione del capello, rendendolo forte, pieno e sano, taglio dopo taglio.

Ma la lista di benefici del taglio a caldo non finisce qui!

E la cosa straordinaria è che basta tagliare anche pochi millimetri di lunghezza per ottenerli tutti!

Le long hair lovers possono finalmente realizzare i loro desideri di bellezza: TCC favorisce la crescita dei capelli e impedisce che appaiano secchi e sfibrati o che si formino le doppie punte.

Che aspetti a provarlo?

Grazie alla formazione TCC Swiss firmata Hairlovers Academy molti tra i migliori saloni in Ticino stanno già rendendo felici moltissime clienti grazie al potere del calore.

Cerca il più vicino a te!

Be Blonde a Mendrisio

Merlo Parrucchieri a Chiasso

Personal Hair Stylist a Lugano Cassarate

Personal Hair Stylist a Lugano Centro

Salone Miriana a Roveredo

Tania Bernasconi Haircolormania a Locarno

Salone Aneias a Roveredo

Che tu desideri capelli lunghissimi e sani, oppure un taglio che rimanga definito a lungo, scopri i benefici del taglio a caldo.

Per info contatta Hairlovers Academy.

A proposito di… Un sapiente mix di formazione tecnica, stilistica, comunicazione, marketing, consulenza gestionale - già testato con successo nei migliori saloni in Ticino e non solo: il metodo Hairlovers supporta e guida il parrucchiere a 360° verso la realizzazioni dei propri desideri di crescita artistica e professionale. La strada che porta alla realizzazione professionale del parrucchiere, oggi, passa per Hairlovers e la sua esclusiva Academy con sede a Lugano. Una realtà innovativa dedicata a tutti gli hairstylist che desiderano elevare gli standard del proprio salone, crescere e distinguersi in modo efficace e unico. La mission Hairlovers è supportare la crescita del parrucchiere, condividere bellezza, conoscenza, visione e traguardi. Senza giudizio né imposizioni di brand, ma tracciando percorsi di crescita personalizzati e differenzianti: perché non c’è crescita sostenibile senza libertà e unicità. Il parrucchiere hairlovers fa ciò che ama. Per info clicca qui