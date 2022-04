Le uscite in bici finalmente non saranno più una tortura, lo dice il dottore!

MELIDE - Per molti può diventare un vero e proprio problema, stiamo parlando del pantaloncino che completa l’abbigliamento da ciclista, soprattutto nel periodo primavera/estate, con la sudorazione e le vari sollecitazioni, la sua ergonomicità può compromettere una semplice gita in bici.

Stefania, quale secondo te il pantaloncino che ci fa godere la nostra pedalata?

Per assecondare i nostri ciclisti, che sia per una passeggiata oppure per un’uscita più “estrema”, abbiamo a disposizione una nuova serie di Q36,5, azienda italiana che da sempre ha nelle alte prestazioni - in termini di sviluppo - il proprio mood. La nuova salopette, o semplicemente pantaloncino, è denominata il Dottore, la versione perfezionata e migliorata della Salopette L1 (il prodotto originario della Q36.5, nonché raison d’etre del marchio). Un nome non casuale scelto come riferimento sia al soprannome della Salopette L1 “il maestro” sia a quella figura quasi mitologica, a volte chiacchierata, del dottore personale dei ciclisti professionisti.

Le caratteristiche principali?

Un capo realizzato secondo un modello ergogenico viene disegnato calibrando tutti i pannelli e i tessuti affinché diano sostegno a determinati gruppi muscolari durante l’attività sportiva. Sono state introdotte delle tecnologie che hanno notevolmente migliorato la filosofia ergogenica, dalle cuciture ai tessuti. Queste salopette sono da impiegare per qualsiasi obbiettivo, dal ciclismo amatoriale a quello competitivo, tutti i giorni e in qualsiasi condizione meteorologica.

