PALMAR Swimwear ci porta in viaggio in Portogallo

Finalmente di nuovo fuori, finalmente di nuovo sole! L'estate si avvicina e con essa la pianificazione delle vacanze estive. Che ne dici di un viaggio in Portogallo? Il paese che è stato fonte di ispirazione per la nuova collezione PALMAR Swimwear Primavera 2022.

Le tre diverse stampe dei nuovi bikini ricordano l'ampio mare azzurro, i fiori di mango profumati e gli inconfondibili piatti in ceramica che adornano l'intera Porto.

Questa collezione segue anche il concetto mix and match, in cui top e slip possono essere combinati individualmente e ad ogni donna viene data la massima sensazione di benessere. Quindi nulla impedisce di godersi al meglio l'estate , sia su una spiaggia in Portogallo che in un'altra destinazione soleggiata. Ce lo meritiamo!

