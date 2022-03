Questa primavera, rinasci dai capelli con i consigli di Hairlovers Academy

LUGANO - La parola d’ordine di questa primavera è rinascita, anche di bellezza.

Riconquistate la tanto attesa libertà dalle restrizioni di questi anni, è arrivato il momento di fiorire e risvegliarsi insieme alla natura, a partire dal look capelli.

Questo periodo ci ha insegnato, tra le altre cose, quanto sia importante prendersi cura della salute dei capelli oltre che della loro bellezza, perché solo se i capelli sono sani, tagli, colori e styling si mostrano nel pieno del loro splendore.

La rinascita, insomma, inizia in salone ma è importante scegliere un professionista in grado di curare non solo l’estetica ma anche il benessere dei capelli.

Ancora di più durante il cambio stagione, quando temperature elevate e abitudini che cambiano potrebbero rendere i capelli spenti e incentivarne la caduta. La soluzione?

Rivedere le piccole abitudini, che possono avere un grande impatto sulla salute dei capelli.

Con l’arrivo del caldo è importante innanzitutto portare in tavola frutta e verdura di stagione, garantire la giusta dose d'idratazione quotidiana e di riposo notturno ed eliminare ogni fonte di stress.

Anche l’hair care routine merita qualche attenzione in più: shampoo e maschera specifici, ma anche sieri, esfolianti e oli essenziali per il cuoio capelluto.

Senza dimenticare di rinnovare il look, che in vista della bella stagione richiede freschezza, leggerezza e personalizzazione!

«Nella scelta del parrucchiere non bisogna puntare a un’esperienza legata al momento» spiega Davide Guglielmino, fondatore di Hairlovers Academy, «ma pensare a lungo termine e intraprendere un percorso di cambiamento. Bisogna chiedere un progetto di bellezza ma soprattutto di benessere, perché non può l’una, senza l’altro».

«Le nuove sfide della coiffure sono fatte di scelte sostenibili, in armonia e basate su una maggiore consapevolezza – aggiunge – e vantano come alleati prodotti professionali e innovativi, sia in salone che a casa. I nostri Hairlovers e le loro clienti, per esempio, non riescono più a fare a meno di K18 Peptide, un vero booster di bellezza per i capelli danneggiati da trattamenti e styling».

Anche tu non vedi l’ora di accogliere la primavera in bellezza?

Affidati a veri specialisti del settore hair&beauty e fai il pieno di stile e benessere. Trova il salone certificato Hairlovers più vicino a te.

Wish you a beautiful spring!

A proposito di… Un sapiente mix di formazione tecnica, stilistica, comunicazione, marketing, consulenza gestionale - già testato con successo nei migliori saloni in Ticino e non solo: il metodo Hairlovers supporta e guida il parrucchiere a 360° verso la realizzazioni dei propri desideri di crescita artistica e professionale. La strada che porta alla realizzazione professionale del parrucchiere, oggi, passa per Hairlovers e la sua esclusiva Academy con sede a Lugano. Una realtà innovativa dedicata a tutti gli hairstylist che desiderano elevare gli standard del proprio salone, crescere e distinguersi in modo efficace e unico. La mission Hairlovers è supportare la crescita del parrucchiere, condividere bellezza, conoscenza, visione e traguardi. Senza giudizio né imposizioni di brand, ma tracciando percorsi di crescita personalizzati e differenzianti: perché non c’è crescita sostenibile senza libertà e unicità. Il parrucchiere hairlovers fa ciò che ama. Per info clicca qui