Arriva da Como la collection per le spose che lascia tutti senza fiato!

COMO - La mente creativa dell’Atelier Tosetti Sposa, Monica Gabetta, lancia una linea personalizzabile che già da subito è molto richiesta, ma come nasce l’idea?

Prendendo ispirazione dalle influencer più in conosciute e dai loro look personalizzati. Tosetti Atelier Sposa di Como ha creato una Capsule Collection in chiave esclusiva ed assolutamente innovativa.

Nel progetto due nomi eccellenti

Unendo il Made in Italy del Brand Tosetti e il Made in Svizzera di 3Chic, è nato un nuovo concetto di artigianalità, creatività e progettazione che sono alla base dell’unicità dei prodotti: i capi sono personalizzati e la linea sta affascinando molto.

Ci puoi fare un esempio?

Per le spose abbiamo pensato a veli, scarpe, cuscinetti e lingerie con scritte ed iniziali. Per gli sposi gemelli, camicie, calzini. Tutti creati e lavorati artigianalmente con autentici Swarosky da 3Chic.

Parola d’ordine per il giorno più importante è unicità?

Il nostro slogan è: «Pensate all’unicità ed al ricordo prezioso ed indelebile che vi resterà per sempre! Pensate al capo che potrete avere unicamente voi e che potrete coordinare con i vostri cari e all’unicità ed esclusività del prodotto».

Una collection che presto sarà anche acquistabile online?

Certamente, la collection personalizzabile sarà visibile e prenotabile su www.tosettibrand.it/

A proposito di… - Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell’omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri». Per info clicca qui

