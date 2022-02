Trend alert per Hair-Lovers: la primavera si accende di riflessi baciati dal sole “Mediterraneo”

LUGANO - Questa primavera il sole splenderà sui capelli e saranno i toni freddi a dominare la palette delle tendenze e, in particolare, quella dei biondi.

Sarà dunque una bella stagione intrisa di note sunkissed, che si irradieranno su tagli di ogni tipologia e lunghezza attraverso sfumature di biondo norvegese e platino, insieme a punte di beige – per sancire l’incontro tra nuance calde e fredde.

La tecnica migliore per ottenerle, senza rinunciare a quell’allure naturale che tanto piace alle donne e agli hairstylist, rimane il balayage.

Hairlovers Academy e il maestro colorista Carlo Oliveri ne propongono in esclusiva una nuova declinazione, “Mediterranean balayage” nel nome e nella resa finale. Questa tecnica di colorazione proietta sui capelli affascinanti giochi di luci e ombre, ispirati a quelli creati dalla sabbia e dal sole nelle paradisiache spiagge bianche del Mediterraneo.

Un metodo innovativo per schiarire e colorare i capelli, che reinterpreta il fascino dell’ormai amatissimo balayage e lo personalizza su esigenze e desideri di chi lo indossa, puntando a esaltare taglio e armonia dei colori.

Per ogni declinazione di biondo e, soprattutto, di biondo freddo esistono sfumature mirate; spetta al parrucchiere il compito di coglierle e interpretarle nel modo più valorizzante per te.

Ma il Mediterranean Balayage va oltre il biondo, una scelta di stile versatile ed estremamente su misura.

È infatti un must per le castane che vogliono rivitalizzare il colore e illuminarlo – con pennellate di biondo o virando verso un castano più chiaro – e per le rosse che desiderano accendere la chioma senza intaccarne la naturale bellezza.

Il balayage assume un’aura mediterranea anche sulle tonalità pastello e sui mix di colore più innovativi, per esaltarne ogni sfumatura in modo estremamente originale.

Il Mediterranean Balayage arriva in Svizzera grazie al seminario “Spiagge Bianche” con Carlo Oliveri in Hairlovers Academy (Lugano) a cui hanno partecipato i seguenti saloni: Be Blonde Salon a Mendrisio, Salone Anais a Roveredo, Hair Color Mania a Locarno, Salone delle Meraviglie a Cadenazzo, PHS Cassarate, PHS Lugano Centro, Il Terrazzo a Eirlinsback, Gaetana Coiffeur a Staad, La SPA del Capello a Biasca.

Per info - Mail: info@hairlovers.academy

