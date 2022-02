Alice Soldati…: la mia idea di bellezza

VEZIA - Alice, la tua idea di bellezza?

«La mia idea parte dall’interiore della persona. E’ risapute che se non stiamo bene con noi stessi, poi abbiamo tante difficoltà nel relazionarci con gli altri. Entra in gioco anche il nostro spirito, che agisce in simbiosi con il corpo. Può sembrare strano, ma anche se una persona è bella fisicamente, per i disagi descritti sopra, non riesce poi a esternare questo stato fisico. Di principio però sono sicura che ogni essere umano è bello, partendo dal principio dell’unicità poi, questo in tutti i casi, malesseri o meno, ci rende unici.. L’errore più grande è pensare che i trattamenti estetici risolvano tutti i problemi. Non è così, sono solo un anello di una lunga catena…»

Non solo beauty specialist ma anche imprenditrice…

«Ho sempre avuto un occhio attento per quanto riguarda la crescita professionale. Ho fatto tante ricerche nell’estetica e benessere, un cammino che mi ha portato a conoscere persone interessanti. Da questo connubio, proprio di recente ho sviluppato una mia linea di prodotti. Ma il mio piglio imprenditoriale non si ferma qui, ho ancora molti obbiettivi da raggiungere».

Come hai cominciato? Quando hai capito che la tua passione per la bellezza sarebbe diventata la tua professione?

«È una passione che ho sempre avuto, fin da piccola. Giocavo con il fratello più piccolo a essere la sua estetista, ovviamente erano più i disastri che i lavori ben fatti, ma questo mi ha fatto capire nel tempo che era proprio la professione che avrei desiderato intraprendere da grande e non solo, anche avere uno studio mio. Progetto che ho realizzato dopo poco tempo che ho conseguito il diploma federale».

Perché scegliere ESTETICA MY BEAUTY

«La mia filosofia è incentrata su me stessa, nel senso che chi decide di frequentare il mio centro, prende questa decisione anche perché intravede in me, non solo le competenze professionali, ma anche lo spirito e la grande passione che coltivo ormai da parecchi anni».

Entriamo nel tecnico, quali consigli per la cura della persona in questo periodo dell’anno?

«La parola d’ordine è anticipare! Ovvero non aspettare l’ultimo secondo per rimettersi in forma, o più in generale per “curarsi” esteticamente. Ma al contrario prenotare una fisica con la propria beauty specialist, è allestire un programma dettagliato, che ci porta poi alla nuova stagione con il massimo della forma e la bellezza estetica. Per questo è importante volersi bene, e dedicare il tempo necessario alla cura del nostro corpo. Siamo ancora in anticipo se vogliamo arrivare alla prova costume in perfetta forma, ma da adesso non possiamo più aspettare!»

Il tuo desiderio per il futuro e un sogno nel cassetto?

«Parto con il dire che credo fortemente nei sogni. Il mio desiderio è di concretizzare e ampliare quelli messi già in campo, consolidare la mia linea di prodotti per la cura del corpo, di livello globale, che la si possa trovare nei luoghi più esclusivi del mondo, come le grandi capitali. Il mio mantra poi è sempre quello di essere curiosa e non smettere d'imparare da questa meravigliosa professione».

