The Care Cut: la nuova dimensione del taglio è "a caldo" e fa bene ai capelli

LUGANO - La nuova frontiera dell’haircut mixa tecnica e innovazione e trasforma il taglio dei capelli da semplice servizio stile a vero e proprio trattamento curativo per i capelli. «È incredibile come il 100% delle clienti che lo prova ne rimanga estasiata: niente più nodi e doppie punte, lunghezze immediatamente più piene e capelli vitali, morbidissimi, che crescono più in fretta» (Cristian

Perin, responsabile TCC Italia).

La rivoluzione si chiama the Care Cut – taglio curativo a caldo – e viene effettuata attraverso speciali forbici che stimolano il naturale processo di bio riparazione dei capelli, con infiniti benefici. Le lame sono riscaldate elettricamente e la temperatura viene calibrata per rispettare la struttura dei capelli: il calore attiva immediatamente il processo di cauterizzazione - la bio riparazione delle punte dopo il "trauma" del taglio - che altrimenti richiederebbe una o due settimane circa. La materia capillare, insomma, non si disperde con il taglio ma sprigiona nuova energia, con risultati straordinari.

Dimentica i capelli che si spezzano e le punte secche e sfibrate: il taglio diventa un’occasione per curare le lunghezze e incentivarne la crescita come mai prima d’ora. E non importa se scegli di rivoluzionare il tuo look o semplicemente dare una spuntatina: con TCC i benefici sono comunque assicurati!

Il taglio curativo a caldo è la tecnica tutte le long hair lover hanno sempre sognato, perché basta tagliare anche solo mezzo centimetro per avviare il processo di bio riparazione e vedere i capelli crescere e risplendere!

Ti sembra un sogno? A brevissimo potrai viverlo sui tuoi capelli, nei saloni certificati Hairlovers!



Lunedì 14 febbraio, insieme al Top trainer Cristian Perin, l’esclusiva masterclass per parrucchieri sulla TCC.

Per info e ultimi posti disponibili: Mail: info@hairlovers.academy, Whatsapp: +41 79 726 45 11

A proposito di...

Un sapiente mix di formazione tecnica, stilistica, comunicazione, marketing, consulenza gestionale - già testato con successo nei migliori saloni in Ticino e non solo: il metodo Hairlovers supporta e guida il parrucchiere a 360° verso la realizzazioni dei propri desideri di crescita artistica e professionale. La strada che porta alla realizzazione professionale del parrucchiere, oggi, passa per Hairlovers e la sua esclusiva Academy con sede a Lugano. Una realtà innovativa dedicata a tutti gli hairstylist che desiderano elevare gli standard del proprio salone, crescere e distinguersi in modo efficace e unico. La mission Hairlovers è supportare la crescita del parrucchiere, condividere bellezza, conoscenza, visione e traguardi. Senza giudizio né imposizioni di brand, ma tracciando percorsi di crescita personalizzati e differenzianti: perché non c’è crescita sostenibile senza libertà e unicità. Il parrucchiere hairlovers fa ciò che ama. Per info clicca qui

TCC-HAIRLOVERS-ACADEMY