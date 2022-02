L’anello di fidanzamento: Tra tradizione e modernità

BIRONICO - Considerato sin dall’antichità simbolo per dichiarare il proprio amore e la propria fedeltà alla donna amata, l’anello di fidanzamento risulta essere ancora oggi il gioiello per eccellenza da regalare per la fatidica proposta di matrimonio. Ricco di significato e tradizione esso è rappresentato oggi dal classico ma intramontabile anello “solitario” realizzato in oro o platino con incastonata una pietra preziosa centrale a simboleggiare l’unicità del legame affettivo. La più amata e ricercata fra le gemme risulta essere il diamante, unico grazie alla sua inimitabile peculiarità di rinfrangere la luce in innumerevoli riflessi cristallini e alla sua elevatissima durezza e resistenza che la rendono la pietra simbolo di continuità ed eternità. Affidarsi a professionisti seri e competenti per l’acquisto dell’anello di fidanzamento è una regola fondamentale. A Bironico l’Atelier di Davide Maule è un punto di riferimento per coloro che cercano la qualità al giusto prezzo, la varietà nella scelta dei modelli e l’assistenza nel tempo.

Company profile – Benvenuti nel mondo di Davide Maule, Maestro Orafo di professione, scultore per passione; un universo fatto di creatività, estro e fantasia.

Attraverso il suo ideale percorso d’Arte affronterete un immaginario viaggio al centro della natura che vi condurrà in fondo al mare di perle e coralli, sulla cima di un vulcano dove l’oro è scolpito come lava o sulla sponda di un lago di acqua marina e diamanti fino ai tropici dai caldi e brillanti colori delle gemme preziose. Per info clicca qui