Amare la natura ed essere alla moda è possibile!

LUGANO - Non solo gioielli di ogni tipo, San Valentino può davvero regalarci qualcosa d'inaspettato, proprio come le creazioni in sughero che Silvana presenta nel suo shop online www.Biocorkdesign.ch.

Da sempre questo tessuto vegetale viene impiegato per gli ambiti più disparati.

Non mancano tuttavia modi più estrosi e artistici per sfruttare questa corteccia che, ha trovato terreno fertile nel campo della moda, per la realizzazione di abiti e accessori.

Ma torniamo a San Valentino e alle proposte regalo. Le creazioni in sughero che Silvana tra gli altri presenta sono: scarpe, ombrelli, portapenne, cappelli, borse, borsette, trousse, marsupi, zainetti, custodie, portafogli, portachiavi. Possiamo affermare che l'utilizzo del sughero nella vita di tutti i giorni sembra non avere limiti.

Ma che cosa è il sughero? Il sughero è la corteccia della quercia. Si raccoglie attraverso un'operazione di decortica, che avviene ciclicamente ogni nove anni senza abbattere o danneggiare l'albero. Lavorata e trattata secondo le varie esigenze, la sottile pelle di sughero è accoppiata con dei supporti tessili. Il risultato è un tessuto naturale ed ecologico disponibile in bellissime finiture naturali stampate o colorate. I tessuti sono realizzati con moderni sistemi rispettosi dell’ambiente che lo rendono pregiato, naturale e unico.

Il regalo per l'imminente San Valentino non solo è servito, ma è anche naturale!

