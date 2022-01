Alviero Martini e la tendenza delle tracolle tonde

LUGANO - Rigorosamente tonde, caratterizzate da un appeal e design giovane, moderno e minimal, i modelli di borse a tracolla firmati Alviero Martini 1A Classe per l'inverno 2022

Sprigionano femminilità e interpretano i codici stilistici della collezione tramite diverse combinazioni materiche: dalla pelle al tessuto stampato fino all’esclusiva stampa cocco. Le nuances passano dal vinaccia, al bourdeaux e al classico nero, fino all’immancabile stampa geo celata nei nuovi tessuti caramel e rouge, e alla nuova stampa foliage di un magnifico verde intenso.

La tracolla evidenzia la sua versatilità grazie alla doppia portabilità, che permette d'indossarla sia sottospalla che crossbody grazie alla tracolla in catena regolabile, e si rivela la borsa ideale per la donna che ama la praticità e che si muove in città con sicurezza e stile, donando quel tocco trendy a ogni look.

FASHIONCHANNEL