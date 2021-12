Matrimonio: l’oroscopo delle nozze 2022

MORBIO INFERIORE - È possibile che i segni zodiacali influenzino lo stile del proprio matrimonio? Secondo le stelle pare proprio sia così!

Che siate appassionati di astrologia oppure no, e che crediate o meno nell’oroscopo, sembrerebbe che ad ogni segno zodiacale del periodo dell’anno in cui avete scelto di sposarvi, siano associati dei tratti caratteristici che determinano lo stile del matrimonio.

Ecco cosa dicono gli astri per il 2022:

21.03 - 19.04

Chi ha scelto di sposarsi sotto il segno dell’Ariete non si accontenta facilmente e predilige la modernità piuttosto che la tradizione. Eccentrici e alla costante ricerca dell’originalità, il loro desiderio più grande è un matrimonio unico e indimenticabile.

20.04 - 20.05

Il Toro è un segno romantico e crede fermamente nell’importanza delle tradizioni. Il matrimonio di coloro che hanno scelto di sposarsi in questo periodo sarà elegante, costoso e ricercato.

21.05 - 20.06

I matrimoni celebrati sotto il segno dei Gemelli sono divertenti e spensierati, proprio come le persone di questo segno zodiacale. Gli sposi si godranno il loro giorno più importante vivendolo all’insegna della libertà.

21.06 - 22.07

Anche chi sceglie di convolare a nozze sotto il segno del Cancro sogna un matrimonio divertente e festoso, ma in forma più intima e in un ambiente accogliente. La cura dei dettagli è l’aspetto più importante per gli sposi di questo periodo.

23.07 - 22.08

I matrimoni del segno del Leone sono degli eventi spettacolari e irripetibili, che vanno aldilà delle tradizioni e delle tendenze del momento! Gli invitati alle nozze saranno viziati e coccolati, perché la preoccupazione più grande degli sposi è il benessere dei propri ospiti.

23.08 - 22.09

La ricerca della perfezione è una caratteristica tipica di chi sceglie di sposarsi sotto il segno della Vergine. I matrimoni di questo periodo generalmente hanno uno stile raffinato ed elegante.

23.09 - 22.10

Un’atmosfera romantica e fiabesca è l’ambientazione prediletta di chi sceglie di celebrare il proprio matrimonio sotto il segno della Bilancia, segno zodiacale che dà il benvenuto alla stagione autunnale e porta con sé profumi e colori magici.

23.10 - 21.11

Chi sceglie di celebrare il proprio matrimonio nel periodo dello Scorpione ama le tinte forti, che attirano l’attenzione, e le atmosfere esotiche e allegre.

22.11 - 21.12

I matrimoni sotto il segno zodiacale del Sagittario si svolgono generalmente all’insegna del divertimento, con musica balli e giochi, attività predilette da chi sceglie di sposarsi in questo periodo.

22.12 - 19.01

Il Capricorno è un segno prudente e riflessivo. Il matrimonio di chi si sposa sotto l’influsso zodiacale di questo segno è all’insegna della tradizione e con un occhio attento alle spese economiche.

20.01 - 18.02

La creatività e l’originalità sono le caratteristiche principali dei matrimoni celebrati sotto il segno dell’Acquario. Le coppie che scelgono di sposarsi in questo periodo sono generalmente persone socievoli che amano stare in compagnia.

19.02 - 20.03

Il matrimonio dei Pesci rispecchia perfettamente le peculiarità di questo segno zodiacale: idealista, sognatore e poetico. Lo stile di queste nozze sarà elegante e sofisticato, ma al tempo stesso minimal e senza eccessi.