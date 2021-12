Storie di Hairlovers: tra sogni, ispirazioni e visione 

LUGANO - Lo sa bene Hairlovers Academy (Lugano) che, con la filosofia di creare e condividere valore e bellezza senza giudizio, sta ispirando e spettinando - positivamente - i parrucchieri di oggi e di domani.

A tal proposito, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Carlo Oliveri, hair expert internazionale e top trainer dell’Accademia da tre anni.

Oggi il mondo coiffure è completamente cambiato, specialmente dopo i vari lockdown: non si tratta più di “fare capelli” ma di creare esperienze di bellezza uniche per i nostri ospiti in salone, attraverso la realizzazione di look che riescano a suscitare emozioni.

È in questa direzione che dobbiamo orientare la nostra visione. E poi serve allenare alcune qualità e valori fondamentali.

La curiosità è una qualità chiave: io sono da sempre un curioso e questo credo mi abbia aiutato a spingermi oltre e a cercare sempre nuove risposte, a studiare e, quindi, a creare valore.

Non ho mai amato la competizione, la trovo svilente. Amo invece dimostrare a me stesso che sono capace di cose incredibili! E la creatività mi aiuta in questo.

Infine, non credo nei guru dalla soluzione in tasca, credo invece nello studio costante, nel potere della curiosità e soprattutto della community, perché dalla condivisione e dallo scambio nascono cose pazzesche!

In Hairlovers Academy ho trovato tutto questo e anche di più. Non a caso condivido con l’academy la realizzazione di percorsi formativi per parrucchieri dei quali vado estremamente fiero perché sono davvero innovativi e ricchi di valore, pur svolgendosi nell’atmosfera di una chiacchierata tra amici sinceri. E poi il sogno di lanciare il mio Brand e la mia linea colore e hair care “Mediterraneo”.

Un ultimo ingrediente che non può mancare, infatti, è per me l’amore. Credo che non ci sia fortuna più grande di poter fare un lavoro che si ama davvero, e io mi sento fortunato e “innamorato”: il mio stesso Brand non è altro che una dichiarazione d’amore alla mia famiglia e alla mia terra, la Sicilia.

Scopriranno di più tutti, in esclusiva, tutti gli hairlovers che parteciperanno ai prossimi corsi in programma.

Promettiamo, come sempre, curiosità, creatività, condivisione!