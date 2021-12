Shatush o balayage? Scegli lo stile che più rispecchia il tuo hair dream

LUGANO - Shatush, balayage, i capelli baciati dal sole piacciono praticamente a tutte! Ma queste tecniche di schiaritura “effetto zero ricrescita” – ormai una costante in fatto di tendenze in ogni stagione – non sono certo uguali.

Come scegliere la più adatta a te?

Lo shatush ha conquistato la pole position tra i trend capelli già qualche anno fa ma, ancora oggi, continua a essere super richiesto. Merito del suo allure effortless, fatto di schiariture graduali che percorrono le lunghezze senza intaccare il colore alla radice.

Per realizzare lo shatush i capelli vengono cotonati e decolorati ciocca per ciocca, fino alle punte, dove il colore raggiunge la sua declinazione più chiara – generalmente almeno di tre toni più alta rispetto al colore di partenza.

C’è poi chi preferisce puntare su un effetto più strong con radici scure e punte chiarissime, ma, anche in questo caso, non sono mai presenti stacchi netti e il fascino del bicolore si può ottenere step by step con eleganza.

E, a prescindere dal tipo di effetto e di sfumatura scelti, la ricrescita non sarà mai un problema!

Anche il balayage – sicuramente il trend più amato del momento – ha il fascino delle schiariture sunkissed. Specialmente per chi desidera un effetto estremamente naturale e chic.

Questa tecnica innovativa di decolorazione non richiede la cotonatura dei capelli, ragion per cui risulta più delicata. Per realizzare il balayage la chioma viene suddivisa in cinque grandi ciocche, a mo’ di stella e le striature vengono disegnate a mano libera con l’ausilio di un pennello a spatola, toccando le varie ciocche a seconda dell’effetto che si desidera ottenere per illuminarle.

Il balayage può essere realizzato anche sui capelli già trattati e tonalizzato in diverse nuances, ed è perfetto per dare nuova vita al colore senza stravolgerlo.

E tu sei del team shatush o balayage?

Qualsiasi sia il tuo desiderio di cambio look, puoi contare sui saloni certificati Hairlovers per realizzarlo con le tecniche più trendy e innovative, in modo estremamente personalizzato!

Cerca il più vicino a te!