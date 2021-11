Natale 2021 fa rima con regalo in sughero

LUGANO - Poco costoso, iper ecologico e prodotto in Europa. Tutte caratteristiche che ci fanno capire quanto sia una scelta wow. Anche se non sarà uno dei nostri primi pensieri, soprattutto in questo periodo, ma il natale rimane pur sempre Natale. La corsa al regalo natalizio è dietro l’angolo. Ma come e soprattutto cosa scegliere? Se siamo amanti degli articoli naturali, che derivano al 100% dalla nostra beneamata terra, beh il nome è solo uno: sughero.

Anche la moda e i complementi d’arredo si affidano al sughero per realizzare prodotti di incredibile bellezza. Ecco in nostro soccorso l’e-commerce di biocorkdesign.ch.

Visitandolo si ha da subito l’impressione di vivere un’esperienza unica, al suo interno figurano articoli che sono vere opere d’arte. Moda e complementi d’arredo trovano una dimensione esclusiva. I prezzi? Si parte da cinque franchi per i deliziosi portachiavi e altri articoli particolarmente utili nella vita di tutti i giorni. Il reparto fashion propone tutta una serie di interessanti proposte. Vari accessori come scarpe, ombrelli, portapenne, cappelli e tanto altro ancora.

L'assortimento delle borse - particolarmente richieste - é molto fornito. Sono leggerissime, vellutate, morbide e resistenti. Borse, borsette, trousse, marsupi, zainetti, custodie, portafogli, portachiavi, ombrelli. Il regalo per l'imminente natale non solo é servito, ma é anche naturale!

Company profile - “Boutique Biocorkdesign” e-commerce dedicato solo a prodotti in sughero realizzati in Europa. Al suo interno figurano articoli che sono vere opere d’arte. Moda e complementi d’arredo vivono una dimensione esclusiva. È possibile visionare l’assortimento e ordinare nello shop online, oppure chiamare il numero 077 521 93 00, per visionare e scegliere gli articoli. Per altre info clicca qui

foto fashionchannel