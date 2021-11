HYPNOSTUDIO, un nuovo concept per la fotografia anche fashion a Lugano

LUGANO - La collaborazione con Gianluca Chiarello inizia nel 2018 quasi per caso. Chiarello si interessa alle tecniche di chiaroscuro spesso adottate da Padovani, e lo avvicina per impararne i segreti.

La vostra passione per la fotografia come è nata?

GC. Nel 2000 ho iniziato con la street photography sulla riviera adriatica, ottenendo subito molto successo per il mio stile immediato e quasi neorealista.

FP. Ho iniziato nel lontano 1969 con la fotografia architettonica sotto la guida del professore di disegno durante il liceo, proseguendo poi attraverso il reportage e la fotografia di moda, sempre come fotoamatore evoluto, fino ad arrivare circa quindici anni fa alla fotografia Fine Art ed alla ritrattistica. Sono fotografo professionista dal 2009.

La persona fotogenica è colei che…?

GC. Colei che mi trasmette subito la curiosità di scoprirla.

FP. Tutti sono fotogenici! Il punto spesso è riuscire a scoprirlo.

La bellezza è...?

GC. Amo molto le metafore. La bellezza è negli occhi di chi sorride.

FP. La bellezza è di tutti! Basta saperla cercare.

Il vostro primo servizio fotografico?

GC. Ricordo la prima volta che fui fermato da un importante personaggio dello spettacolo che mi chiese delle foto. E’ passato molto tempo, ma come potrei dimenticarlo?

FP. Un reportage sullo Giardino Zoologico di Napoli. Lacerante…, conservo ancora le stampe fatte quasi cinquant’anni fa.

La vostra foto più importante, invece?

GC. Non credo si debba fare una classifica. Quando scatto è sempre il momento più importante.

FP. Non esiste una foto più importante! Ogni mio scatto finito è importa

Un artista che vi piacerebbe fotografare?

GC. I due personaggi principali della serie Gomorra.

FP. Sicuramente Totò (al secolo Antonio de Curtis, Principe di Costantinopoli), ma purtroppo so che non sarà possibile.

Qual è il vostro obiettivo quando scattate una foto?

GC. Mi piace molto l’ironia; quindi, fare tutto in maniera perfetta per non dovermi poi applicare troppo nella post-produzione.

FP. Cogliere sempre l’anima del soggetto che fotografo.

Non fate solo servizi in esterna, avete anche uno studio dove fate “posati” ed altro?

GC. A dipendenza della richiesta, scelgo la location più adeguata. Se ho bisogno di uno studio, chiamo il mio amico Francesco e noleggio lo studio.

FP. Il mio studio nel cuore di Lugano. Scatto prevalentemente li.

Cosa vi accomuna in questa passione?

Insieme: Sappiamo di avere stili diversi, ma il confronto è utile ad entrambi per arricchire il nostro bagaglio.

Se una persona volesse una delle vostre foto o farsi fotografare da voi, dove vi può trovare?

Insieme: Sui nostri rispettivi profili social, principalmente.

fashionchannel