B-RE: la rivoluzione di bellezza parla il linguaggio del colore e dell’identità di ogni donna

LUGANO - Grazie all’innovativo metodo e corso di Consulenza e Identità Cromatica per Hairstylist B-RE - che portano la firma dell’image expert e designer Valentina Indelicato in collaborazione con l’Academy - molti saloni coiffure hanno già acquisito nuove consapevolezze e strumenti per creare bellezza in modo sempre più sartoriale e valorizzante.

L’obiettivo di Beauty R-Evolution è arrivare al cuore delle donne e - appuntamento dopo appuntamento dal parrucchiere - renderle felici, consapevoli della propria immagine e unicità - spiega Valentina.

Una rivoluzione, che comincia dalla fase più importante in salone: la consulenza. Il metodo B-RE guida hairstylist e clienti alla scoperta dell’identità cromatica di ogni donna: «Conoscerla permette di comprendere quali sono i colori che ci valorizzano e creano il famoso effetto make up naturale».

Per riuscirci, Valentina ha realizzato un innovativo kit di consulenza cromatica per parrucchieri, che consente di svolgere la consulenza in salone in modo semplice ed efficace, senza perdersi tra infinite varietà di tessuti.

Il Kit B-RE si presenta in un pratico box da 16 colori per testare il sottotono, caldo o freddo, il valore della luminosità–chiaro o scuro e l’intensità dei colori - brillante o soft. In questo modo il parrucchiere è già in grado d'individuare in pochi step le tecniche e nuances di colorazione più adatte a valorizzare ogni cliente.

Fino alla definizione della stagione cromatica, che indica l’intera palette di colori in armonia con il mix occhi-pelle-capelli.

Il risultato? Mai più hair color che non ti donano, che seguono le mode anziché la tua personalità. Ogni cambio look in salone ti valorizzerà, ti farà sentire al top anche senza trucco, e sarai libera di giocare con i contrasti creando effetti naturali o audaci.

Ti piacerebbe conoscere la tua identità cromatica? Cerca il salone certificato Hairlovers e BR-E più vicino!

