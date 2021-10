Matrimonio in vista? Tutte le risposte ai dubbi più frequenti

MORBIO INFERIORE - Se avete deciso di sposarvi e vi state chiedendo quale sia il vantaggio di affidarsi ad una wedding planner, dovete sapere che l'organizzazione di un matrimonio richiede dai sei mesi ad oltre un anno di tempo, a dipendenza dalla data che avete scelto.

L'organizzatrice di matrimoni serve a far risparmiare agli sposi energie mentali e fisiche, oltre che tempo e denaro, poiché si occupa di realizzare i desideri delle coppie aiutandoli a dare forma al loro sogno realizzando un evento unico e originale, curato nei minimi dettagli. Ho raccolto alcune delle domande che mi sono state rivolte più frequentemente, da quando ho iniziato la professione di wedding planner, che forse vi aiuteranno a dissipare qualche dubbio.

Se ti affidiamo l’organizzazione del nostro matrimonio deciderai tu la location?

Non prendo mai decisioni al vostro posto, il mio lavoro è quello di aiutarvi non di sostituirmi a voi. Troveremo insieme la soluzione che rispecchia le vostre idee e i vostri desideri.

Come si svolge la prima consulenza?

ll nostro percorso insieme comincia con un incontro, la prima consulenza é gratuita e senza impegno. Potete contattarmi con un'email o con una telefonata, poi ci vedremo nel mio Atelier e mi racconterete di come vi siete immaginati il giorno più bello di tutti. Potete portare con voi foto, idee e ispirazioni.

Quanto tempo prima dobbiamo contattarti per organizzare il nostro matrimonio?

Per consentirvi di vivere serenamente il periodo dei preparativi e di godervelo senza fretta vi consiglio di contattarmi con almeno un anno di anticipo.

Se ci affidiamo a te siamo obbligati a scegliere i tuoi fornitori?

Non impongo i miei fornitori di fiducia ma suggerisco quelli che, in base alla mia esperienza e allo stile dell'evento, sono più adatti alle esigenze della coppia. Siete liberi di scegliere il professionista che vi piace di più tra quelli selezionati da me, oppure di affidarvi ai vostri fornitori di fiducia.

Abbiamo bisogno solo per alcuni aspetti organizzativi, possiamo contattarti ugualmente?

Nessun problema. Posso aiutarvi anche solo per alcuni aspetti del matrimonio con un servizio di organizzazione parziale.

La wedding planner è un servizio solo per ricchi?

Assolutamente no. È molto utile stabilire a quanto ammonta il budget a vostra disposizione, affinché io possa aiutarvi a tenere costantemente sotto controllo i costi senza superare il budget preventivato. Inoltre grazie alla mia rete di contatti e collaborazioni con i professionisti del settore, posso ottenere dei prezzi migliori rispetto ai privati. A tutto questo va anche aggiunto un risparmio in termini di telefonate e chilometri.