Michela Veronelli: «Così ti scolpisco il corpo»

CHIASSO - Un periodo molto intenso quello di Michela, che tra un allenamento e l’altro, con grande entusiasmo dirige il suo centro estetico Laser Zero a Chiasso, che proprio in questo periodo ha presentato un trattamento sensazionale che modella il corpo.

Michela, un secondo posto che ripaga dai numerosi sacrifici

Direi proprio di si, settimane e settimane di allenamenti, numerose rinunce, ed eccomi qui, una grande soddisfazione

E non ti fermi qui, all’orizzonte un appuntamento mondiale

A breve avrà luogo il world championship a Bergamo, anche in questo caso la preparazione sarà fondamentale per arrivare al massimo della forma

Ma cosa spinge una donna di trent’anni a cimentarsi in questa disciplina?

Il mio coinvolgimento si è manifestato in un momento particolare della mia vita. A fronte di grandi cambiamenti personali, che si sono manifestati tra delusioni varie, sono stata letteralmente conquistata da questa disciplina, che mi consente tutt’ora di capire e scoprire i miei limiti, una sfida avvincente che non smette di stupirmi

Possiamo affermare che tutte possono riscoprire un corpo così scolpito ma pur sempre molto femminile?

Ne sono convinta, sono tante le amiche che mi chiedono come possa avere una linea quasi perfetta, non ci sono segreti, c’è solo un grande lavoro mentale e tanta determinazione, senza tralasciare allenamenti vari e diete..

A parte il tuo impegno nel bodybuilding sei anche responsabile di Laser Zero a Chiasso, mi dicevi che esiste un nuovo trattamento che modella il corpo..

Sono molto entusiasta di questo trattamento, viene svolto con l’apparecchio MAGNETO. Il trattamento estetico ridefinisce e rafforza i tessuti muscolari di varie parti del corpo come: gambe, glutei, braccia, addome. Dopo ogni seduta i tessuti si presentano tonici e elastici. Tra i numerosi benefici che hanno nel modellamento del corpo la principale caratteristica, vi è anche la riduzione del pannicolo adiposo, effetto drenante e la riattivazione della circolazione sanguigna e linfatica. Per raggiungere la mia forma perfetta il trattamento MAGNETO l ho applicato anche a me stessa, i risultati sono evidenti e non posso più rinunciare a questo prezioso alleato.

Company Profile Buongiorno a tutti, sono Michela proprietaria del centro estetico Laser Zero, nato nel 2014 da un mio sogno nel cassetto. Grazie alle persone che mi hanno incoraggiata ed aiutata, il 18 dicembre 2014 ho inaugurato con grande emozione il mio centro estetico, che ai tempi, aveva solamente due cabine e due tende. Dopo anni di duro lavoro, dedizione e fatica, alternando momenti molto proficui ad altri meno, sono fiera di essere riuscita a creare un vero e proprio centro benessere con sette cabine e macchinari all'avanguardia per la cura del viso e del corpo a 360 gradi. Ma la cosa di cui sono più fiera in assoluto è di aver creato un vero e proprio Team di “Super Donne”, cinque ragazze estremamente capaci nel loro lavoro che io considero parte della mia famiglia. Siamo liete di accogliervi nel nostro piccolo Mondo. Per info clicca qui

