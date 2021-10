Affronta al meglio il cambio di stagione

LUGANO - Per affrontare al meglio il cambio di stagione e ridurre i disturbi che ne derivano è fondamentale mantenersi in buona salute.

Come? Ecco alcuni consigli utili:

Pratica attività fisica

Praticare attività fisica è sempre una buona perché aiuta a diminuire il livello di cortisolo, ormone che provoca stress, e ti permette di stare meglio sia dal punto di vista fisico che mentale.

Riposa le ore necessarie e dedicati momenti di benessere e relax

La nostra vita frenetica non ci aiuta per questo motivo è importante concederti dei momenti in cui essere da sola/o con te stesso, senza doverti occupare di niente. Un buon riposo notturno, di almeno 7 ore, ti aiuterà a rigenerarti.

Mangia in modo corretto e prediligi cibi di stagione

Fai scorta di vitamina C e prediligi cibi di stagione come arance, mandarini, broccoli, bietole e così via. Idealmente cerca di mangiare in modo moderato a cena, questo ti permetterà di svegliarti la mattina con maggiore energia!

Aiutati con degli integratori alimentari

Scegli il modo corretto il supplemento ideale per rafforzare il tuo sistema immunitario. Per una spinta di energia in più!

In Choice potrai farti accompagnare in percorso completo per affrontare al meglio il cambio di stagione ma soprattutto prenderti cura di te! Nel nostro centro potremo infatti consigliarti i migliori integratori alimentari associati a una corretta alimentazione, grazie ai consigli della nostra nutrizionista.

Inoltre potrai praticare attività fisica e concederti momenti di relax e benessere tutto per te.

