Il Pesce d’Oro si fa piccolo e diventa ciondolo portafortuna

CASLANO - L’opera originale Il Pesce d’Oro è una scultura/gioiello che raffigura un pesce in dimensioni naturali, realizzata in oro e pietre preziose si trova esposta in maniera permanente presso il Museo Maina di Caslano. Commissionata dal museo all’artista orafo Davide Maule è stata presentata nel Maggio 2021 nell’ambito della mostra “Il pesce nell’arte”. Numerose sono state le richieste di poter avere l’opera come gioiello da indossare ed è nato il progetto di creare "il Pesciolino d’Oro”, elegante e raffinato ciondolo, copia in miniatura dell’originale, anch’esso realizzato in oro e pietre preziose. Il gioiello sarà creato su ordinazione in serie limitata e numerata. Sarà un prezioso portafortuna, dice l’artista

Sabato 9 Ottobre presso il Museo Maina si è svolta la presentazione ufficiale su invito privato e…prepariamoci a vedere il simpatico pesciolino al collo di tante donne, c’è anche chi ha espresso il desiderio di volerlo incorniciare! Per info. rivolgersi al Museo Maina o direttamente all’Atelier Davide Maule.