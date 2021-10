Hairlovers Academy e Carlo Oliveri presentano “All'ombra del Chiostro” 

LUGANO - La nuova masterclass ”All’ombra del Chiostro” condurrà i parrucchieri alla scoperta delle tecniche colore utilizzate dai più famosi coloristi al mondo.

Il mondo dell’hair & beauty è in continua evoluzione, specialmente in fatto di schiariture. L’accademia Hairlovers conosce i segreti per cavalcare l’onda delle tendenze, ed è pronta a svelarli attraverso il ricco programma formativo 2021/2022.

Il prossimo appuntamento dedicato ai parrucchieri è “All’ombra del Chiostro”, e mira a portare nei migliori saloni in Ticino le più innovative (e amate) tecniche di colorazione e decolorazione.

Perché la formazione di qualità, fatta con focus e cuore, è tutto ciò che distingue un bravo parrucchiere da un colorista esperto e di tendenza.

Al timone, ancora una volta, ci sarà il trainer d’eccellenza Carlo Oliveri, supportato dal team di esperti dell’accademia.

Tra teoria, tecnica ed esercitazioni pratiche, la protagonista indiscussa dell’evento formativo sarà la tecnica di schiaritura e colorazione Mosaic Color Placement, ispirata al fascino senza tempo dei mosaici Bizantini e studiata per proiettare sui capelli raffinati movimenti di luci e ombre.

Il corso si terrà domenica il 24 ottobre ed è aperto a titolari e primi collaboratori.

Agli Hairlovers che decideranno di mettersi in gioco ed arricchire il proprio bagaglio di competenze in materia, non resta che aprire la mente – e il cuore – a nuove tecniche, nuova consapevolezza e nuova capacità di realizzare i desideri di bellezza di ogni cliente.

A tutte le amanti di schiariture e colorazioni di tendenza invece, basterà cercare il salone certificato hairlovers più vicino!

Sei un parrucchiere? Scegli la formazione per parrucchieri in Ticino Hairlovers Academy e riserva il tuo posto per il seminario “All’ombra del Chiostro”. Il numero dei partecipanti è limitato per offrire qualità e sicurezza.