Messy Hair: lo styling spettinato fa tendenza e diventa un must per l’autunno

LUGANO - A metà tra il liscio e il mosso, l’effetto spettinato fa tendenza e si conferma un passe-partout anche per questa stagione.

Merito di quel fascino estremamente naturale che lo rende unico e alla portata di tutte, anche di coloro che non possiedono dimestichezza con ferro e piastra, perché basta modellare i capelli con le mani e un buon prodotto per lo styling per ottenere un look “studiato” e d’impatto.

E di quella versatilità che consente di valorizzare ogni tipologia di taglio CdB, a prescindere dalla lunghezza: dal pixie al gettonatissimo caschetto, passando per i tagli XXL in ogni declinazione.

Senza dimenticare che uno styling spettinato è perfetto anche per coloro che possiedono capelli sottili e tendenzialmente piatti, perché aggiunge volume alla capigliatura e lo distribuisce in modo uniforme dalle radici alle lunghezze.

Puoi sceglierlo per ravvivare i capelli sciolti, come base per un semiraccolto informale o per aggiungere movimento a ponytail e chignon.

Quest’autunno, insomma, basta poco per valorizzare il proprio Bellessere e sorprendere senza troppi colpi di testa.

Quindi, rinnova la tua immagine a partire da un taglio capelli personalizzato e professionale e scatena la fantasia con styling spettinati e all’avanguardia, perfetti per farti sentire più bella nella vita di tutti i giorni e durante le occasioni più importanti.

Prenota adesso la tua consulenza in salone, e scopri la proposta di stile più adatta a te tra i tagli di tendenza per questa stagione.