Beauty R-Evolution per hairstylist: alla scoperta dei colori che amplificano la bellezza!

LUGANO - Tutto è pronto a stupire ancora, per portare nei migliori saloni l’enorme potere del colore e i segreti delle sue armonie!

“Quando si tratta di valorizzare la bellezza, il COLORE svolge un ruolo fondamentale e primario e I capelli sono sicuramente “l’accessorio” più importante che abbiamo e che più impatta sul nostro volto. In quest’ottica il parrucchiere ha una grande responsabilità nei confronti delle proprie clienti.”

Con una base di scientificità il corso consente al parrucchiere di imparare a leggere i colori naturali delle clienti e abbinarli per qualità simili, di compiere scelte di stile mirate, in armonia con l’identità Cromatica della cliente, o di stravolgerle... per dar vita a progetti di bellezza realmente personalizzati e valorizzanti.

Beauty R-Evolution è l’opportunità per migliorare e aggiungere valore all’esperienza di consulenza alla cliente del salone, grazie allo studio e alla conoscenza di nuovi Strumenti e Metodi.

L’appuntamento in HL Academy con la Masterclass di Armonia Cromatica è fissato per il 16 e il 17 ottobre 2021.

Se sei un professionista e desideri unirti alla Beauty R-Evolution per hairstylist, contatta Hairlovers Academy per maggiori info e riserva il tuo posto.

Ultimi posti per la data di Ottobre.