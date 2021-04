Oh My Pixie, il nuovo taglio che sa di libertà, emozioni e femminilità

Sì, soprattutto se si tratta della nuova collezione Compagnia della Bellezza – Oh My Sun!

Le proposte taglio più glamour di questa bella stagione inneggiano alla voglia di indipendenza ed emanano un senso di libertà e leggerezza: quella del Sole che bacia i capelli e del vento che spazza via le nuvole e li accarezza.

Un mood che emerge specialmente attraverso il taglio corto Oh My Pixie.

Un tripudio di emozioni e femminilità che passa per linee di taglio sartoriali, pensate per valorizzare ogni viso.

Il ciuffo è lungo per donare un indelebile tocco di stile, la nuca corta ma non troppo, i laterali sono aderenti e sapientemente sfilati.

Un hair cut che si incastra alla perfezione tra i trend capelli corti primaverili e li riveste di una bellezza – e di una filosofia – tutta nuova, in cui il volto è in primo piano e il focus sulla personalità.

Sentirsi libere a partire dai capelli si può.

È tempo di urlare “Oh My Sun”, di guardare il mondo da vicino e non attraverso una finestra.

Sei pronta ad accogliere in bellezza e leggerezza la nuova stagione?

In salone non vediamo l’ora di aiutarti a valorizzare il tuo Bellessere, con il corto Oh My Pixie e le altre proposte taglio della nuova collezione CdB.

Prenota adesso la tua consulenza personalizzata! Team Laura Compagnia della Bellezza Lugano ti aspetta in via Cattedrale 4.