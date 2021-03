Michela Veronelli, la "mia" bellezza é felicità e armonia

CHIASSO - La prova costume é dietro l'angolo, neppure le notizie sulla pandemia ci hanno fatto scordare che lo specchio ci sta inesorabilmente aspettando... La nostra professionista di Laser Zero a Chiasso, ci aiuta a capire come possiamo arrivarci in piena forma

La tua idea di bellezza?

Per me la bellezza è legata alla felicità, all’armonia fra mente e corpo, alla soddisfazione e al piacere personale.

Come hai cominciato? Quando hai capito che la tua passione per la bellezza sarebbe diventata la tua vita?

La passione per la bellezza, per la cura e per il benessere credo che sia innata in ognuno di noi. Tutti vogliono piacere e piacersi e io di questa passione ne ho fatto un lavoro. Oltre alla mia personale ricerca del benessere psicofisico, sei anni fa ho deciso di fare di questo lavoro la mia vita in modo da poter aiutare anche le altre persone a trovare il loro benessere personale. Credo che piacersi sia fondamentale e aiutare le persone a ottenere dei risultati e a essere felici è la mia soddisfazione piu grande.

La tua attività professionale si svolge presso LASER ZERO, quali le caratteristiche?

Il mio centro estetico, Laserzero, come dice la parole in se è basato sulle tecnologie Laser, nello specifico il Laser a Diodo per l’epilazione permanente. Questa è la base su cui poi ho creato l’intero centro aggiungendo trattamenti che soddisfano mente e corpo al 100%. La caratteristica fondamentale o meglio il punto di forza del mio salone è il Team che sono riuscita a creare, negli anni ho avuto la fortuna di conoscere Anna, Michela, Barbara e Matilde che tutt’oggi fanno parte della mia vita e che io amo chiamare le mie Super Donne.

Hai un desiderio per il futuro? Un sogno nel cassetto?

Assolutamente si, vivere in un isola tropicale in costume per il resto della mia vita 😉 A parte questo vorrei aprire il secondo centro entro la fine dell’anno e, perché no, in seguito anche il terzo...

Entriamo nel tecnico, parlaci del trattamento del momento?

Il trattamento che ora ci sta dando molte soddisfazioni è senza dubbio il Lipolaser, macchinario di ultima generazione per l’eliminazione del grasso localizzato. L’arrivo della bella stagione è il momento dove tutti vogliono tornare a prendersi cura del proprio corpo e della forma fisica in vista della prova costume. Il Lipolaser insieme al nostro metodo, unico nel suo genere, e alla forza di volontà del cliente ci permette di dare ottimi risultati in tempi brevi.

Per concludere un tuo consiglio per riprendere il lavoro in questo momento di pandemia?

Sicuramente non bisogna scoraggiarsi e soprattutto non abbassare la guardia, ricordiamoci di rispettare sempre le norme d’igiene, di proteggere e soprattutto di proteggerci. La situazione andrà sicuramente migliorando ma non per questo dobbiamo cambiare le nostre nuove abitudini.Nel nostro settore abbiamo dimostrato una gran capacità nell’osservare le regole e come noi anche i nostri clienti sono stati molto compressivi e rispettosi.

Colgo questa occasione per ringraziare chi non ha perso la fiducia in noi sia come persone che come centro estetico e anche nel nostro settore in generale.

Company Profile - Buongiorno a tutti, sono Michela proprietaria del centro estetico Laser Zero, nato nel 2014 da un mio sogno nel cassetto. Grazie alle persone che mi hanno incoraggiata e aiutata, il 18 dicembre 2014 ho inaugurato con grande emozione il mio centro estetico, che ai tempi, aveva solamente due cabine e due tende. Dopo anni di duro lavoro, dedizione e fatica, alternando momenti molto proficui ad altri meno, sono fiera di essere riuscita a creare un vero e proprio centro benessere con sette cabine e macchinari all'avanguardia per la cura del viso e del corpo a 360 gradi. Ma la cosa di cui sono più fiera in assoluto è di aver creato un vero e proprio Team di “Super Donne”, cinque ragazze estremamente capaci nel loro lavoro che io considero parte della mia famiglia. Siamo liete di accogliervi nel nostro piccolo Mondo. Per info clicca qui

Intervista di Michele Alippi

Scopri tutti gli articoli BEAUTY di fashionchannel.ch, clicca qui

Michela Veronelli (Laser zero Chiasso)