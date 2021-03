Accogli la primavera in bellezza con PHS Parrucchieri

LUGANO - L’arrivo della bella stagione porta con sé la voglia di coccolarsi, di scoprirsi e riscoprirsi, di brillare.

Poco importa se si trascorre la maggior parte del tempo in casa, se i contatti sociali sono limitatissimi, e le occasioni di svago ancor meno: sentirsi bene con la propria immagine, amarsi e prendersi cura di sé sono veicoli di serenità, autostima e gioia.

E, in un periodo carico d'incertezza e preoccupazioni che tendono a relegare il bisogno di bellezza a futile pensiero, questo messaggio risuona forte e chiaro.

«C’è bisogno di bellezza oggi più che mai», ricorda Marco Pontillo di PHS Parrucchieri. E – per

una donna - quando si parla di bellezza, si parla innanzitutto di capelli! Un trattamento hair care personalizzato, un taglio di tendenza o un nuovo hair color, possono donare nuova luce alle “giornate più grigie” e aiutare ad affrontare la quotidianità con la giusta grinta.



“Desideriamo aiutare le nostre amiche e clienti a rifiorire insieme alla primavera che sta per arrivare: non importa se il periodo non è dei più rosei, lo saranno loro! E questo ha un valore immenso”.

Così, nei saloni PHS, la primavera porta tantissimi servizi e pacchetti esclusivi e personalizzati, per la cura e la bellezza dei capelli.



Come il rivoluzionario trattamento di rigenerazione capillare K18: l’inimitabile formula

Peptidica testata, in grado di riparare istantaneamente la struttura del capello e invertirne i danni causati da stress, styling e decolorazioni.



Del resto, quale modo migliore per rinnovarsi se non regalandoti una chioma sana, luminosa meravigliosa?



Torna a innamorarti dei tuoi capelli e di te. Te lo meriti. Per ogni esigenza e desiderio di bellezza c’è il beauty team di PHS Parrucchieri.

Company profile



Il team coordinato Marco Pontillo – che può vantare una ventennale esperienza - è composto da validi professionisti/e. Lo studio di Cassarate, è situato nella zona congressionale, a disposizione della clientela un ampio parcheggio a pagamento e anche una zona blu. Lo studio è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Da qualche settimana Marco Pontillo ha inaugurato un nuovo studio PHS situato nel pieno centro cittadino di Lugano, più precisamente in via Canova. Per info clicca qui.

PHS Parrucchieri