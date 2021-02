I look per i tagli hairenaissance? Easy, di tendenza e dal fascino naturale

LUGANO - Laura da dove partiamo?

Partiamo sicuramente dai meravigliosi tagli Hairenaissance per sancire il tuo cambiamento ma desideri vedere una nuova immagine allo specchio ogni giorno, potrai scatenare la fantasia con moltissimi hair look di tendenza e facili da realizzare.

Quali le caratteristiche di questo taglio?

Se la donna ha puntato sull’eleganza del Longwave, sappi che i trend capelli 2021 prevedono styling effortless ma very chic, con lunghezze lisce ma sempre morbide e onde, ampie o flat a seconda dei gusti ma dall’effetto naturale.In ambito di acconciature vincono gli evergreen: treccia, chignon e coda bassa, facili da realizzare in tutte le declinazioni e adatti a ogni occasione.

Sui capelli medi valorizzati da Ri-lob e Lob-shag è la piega wavy la carta vincente, ma non l’unica.Fiocchi e cerchietti conferiscono fascino e autenticità alle chiome midi, così come un semiraccolto, sconsigliato solo se i capelli sono molto voluminosi.

Accessori anche per le lunghezze xxs del Petitlob, soprattutto di sera: fermagli gioiello e cerchietti per chi sogna un’aura glamour, foulard per chi non vuole passare inosservata, effetto wet – con aggiunta di accessori o senza – per le più coraggiose.

Desideri indossare un hair look su misura e professionale per un’occasione importante? Oppure hai voglia di dare una rinfrescata ai tuoi capelli con uno tra i tanti tagli Hairenaissance?

Il team Laura Bondesani di Lugano dunque é pronto ad accogliere tutte le donne che desiderano un nuovo look, che non passerà certo inosservato.

Company profile - Il team coordinato da Laura è formato da professioniste di prim’ordine che conoscono il valore dell’ascolto e amano valorizzare il bello che è in ogni donna. Vivendo sulla propria persona il valore del Bellessere, prima ancora di proporlo sui capelli delle clienti. «Il nostro servizio parte dalla consapevolezza del fatto che bellezza è sinonimo di unicità: l’armonia estetica è quindi il risultato dell’attenzione per i dettagli, finalizzata alla realizzazione di soluzioni su misura», ci spiega Laura. A ogni donna, quindi, il proprio stile: ma sempre nel segno della solarità, dell’eleganza e della ricercatezza. Per info clicca qui

Scopri le ultime tendenze fashion e lifestyle, clicca qui.