Arriva l’online Masterclass Hair Couture by Hairlovers Academy e Carlo Oliveri...

“La moda passa, lo stile resta” diceva Coco Chanel, e questo vale anche in ambito coiffure. Perché se un capo cucito su misura e creato con tessuti di qualità dona unicità ed eleganza a chi lo indossa, anche un look capelli sartoriale è la chiave per distinguersi in un mondo di schemi e tendenze seriali.

Attraverso dettagli esclusivi e tecniche in grado di fare la differenza, il lavoro del parrucchiere si arricchisce e diventa la chiave per creare tagli e acconciature iconici, “Haute Couture” nella forma e nello stile.

Asimmetrie e forme uniche per donne dallo stile inconfondibile.

Il “come” lo svelerà Carlo Oliveri nel corso del prossimo seminario online gratuito Hair Couture, altra masterclass di eccellenza firmata Hairlovers Academy.

Segna data e ora in agenda: l’appuntamento con la formazione professionale per parrucchieri in Ticino è fissato per il 15 febbraio, alle ore 16:00.

Traendo ispirazione dagli hair look proposti nelle passerelle di tutto il mondo per le collezioni primavera/estate 2021, i parrucchieri hairlover esploreranno la sartorialità delle forme pure con l’obiettivo di creare linee di taglio impeccabili, proprio come un abito di alta moda:

Tecniche di preparazione pre-acconciatura

Regole e segreti per una “CODA” perfetta

Tecnica di taglio forma piena “Chanel Bob”

Regole ed effetti speciali per la “FRANGIA” perfetta

Si prospetta un seminario ricco di valore, ispirazione e creatività, in perfetto stile hairlovers!

Ai parrucchieri in ascolto, non possiamo che suggerire di non perdere questa esclusiva occasione di crescita offerta dalla Academy N°1 in Ticino.

Per partecipare e riservare gratuitamente il tuo posto in aula virtuale, basta cliccare su questo link e seguire le istruzioni.

A cura di Hairlovers Academy

Scopri le ultime tendenze fashion e lifestyle, clicca qui.