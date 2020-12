La scelta del cosmetico: perché sceglierlo naturale e Bio?

RIVERA - Non solo divertimento in acqua, il meraviglioso complesso di Rivera offre anche uno spazio per la cura del nostro corpo. La preparazione delle operatrici ci permette di scegliere diversi percorsi, per il relax e la cura del nostro corpo. Oggi focus sui prodotti Bio.

1. Mercato Green

Negli ultimi anni il mercato così detto “Green”, ovvero orientato al naturale, rispettoso della vita animale, contro l’inquinamento e attento all’etica del lavoro, è un trend che molti settori stanno seguendo, come quello alimentare, dei trasporti e, appunto, dei cosmetici.

Sono infatti sempre di più le aziende che sul mercato hanno lanciato la loro linea naturale, a volte con la dicitura ECO – BIO.

2. INCI: come lo leggo?

I nomi dei prodotti e le diciture spesso sono però fuorvianti: l’unico modo per sapere quanto di naturale e di biologico si trova nel nostro prodotto è leggere l’INCI, ovvero l’elenco degli ingredienti indicati seguendo un ordine di percentuale (da quello presente nel prodotto in percentuale maggiore, a quello presente in percentuale minore).

Un ottimo alleato per la lettura dell’INCI che ci aiuta a verificare quali ingredienti sono naturali è il Biodizionario che, oltre alla spiegazione, ci segnala con un “semaforo” i vari ingredienti:

Bollino verde = naturale/benefico/innocuo

Bollino giallo = accettabile

Bollino rosso = da evitare/potenzialmente dannoso

3. 100% naturale e bio è possibile?

Non è sempre possibile avere solo “semafori verdi” in un prodotto, spesso per ragioni di formulazione che non “regge” e per ragioni di reperibilità del prodotto. Inoltre, non sempre è facile trovare la produzione biologica di un ingrediente (ma ciò non toglie che l’ingrediente rimanga naturale).

4. Ho sempre usato cosmetici sintetici perché cambiare?

Se per una pelle normale l’utilizzo di prodotti sintetici non risulta dannosa, su altre pelli ha molta importanza e può causare secchezza, infiammazioni, comedoni e altre problematiche. Le formulazioni naturali infatti rispettano la fisiologia cutanea, pulendo in maniera delicata e nutrendo lasciando respirare la pelle.

