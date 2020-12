Miriana Lussana racconta il progetto e la filosofia “Vivi in Bellezza”

Bellezza come valore universale che parte dai capelli per abbracciare la persona nella sua totalità: è questo il mood con il quale Miriana Lussana, hairlover e titolare dell’omonimo salone a Roveredo, ha ideato il concept “Vivi in Bellezza”.

"Un progetto e una filosofia di vita che invita a prendersi cura di sé dentro e fuori, come sana e piacevole abitudine. Perché chi gode del piacere di essere in armonia con il proprio aspetto, sta bene con sé e con gli altri. Non è forse questa l’essenza della felicità?”.

Secondo Miriana è proprio all’interno del salone del parrucchiere che si inizia a Vivere in Bellezza.

Con questa consapevolezza, approccio empatico e tanti servizi su misura, lei e il suo team si impegnano a realizzare i desideri di bellezza di ogni cliente.

La figura dell’hairstylist si arricchisce così di un nuovo e inestimabile valore e supporta ogni donna o uomo a raggiungere benessere, armonia e felicità.

E questo non è che l’inizio della “magia”.

Miriana sa che Vivere in bellezza segue percorsi personalizzati e passa attraverso le mani esperte di diversi professionisti. Ecco perché ama collaborare con altri creatori di bellezza, come nella recente partnership con la consulente d’immagine e armocromia Valentina Indelicato.

“L’idea e progetto in cantiere è dare vita a un grande network ViB che includa nutrizionisti, personal trainer, maestri di yoga e meditazione, e altri specialisti del beauty&wellness a 360°, che collaborano in sinergia per offrire soluzioni mirate a ogni desiderio.

Memento vivere diceva Goethe, noi aggiungiamo ricordati di Vivere in Bellezza.

