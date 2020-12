La casa sul fiume, un autentico gioiello della cucina a Lugano

LUGANO - Ricordate il film “La casa sul lago”? Meravigliosa pellicola romantica e anche con un pizzico di atmosfere fantasiose. Tutto ruotava attorno a una storia d’amore raccontata e vissuta con nello sfondo questa casa, posata su di un lago. Ebbene raccontando l’Antica Osteria del Porto di Lugano, torna nella mente proprio questo film. Gli ingredienti sono quasi i medesimi, una casa, in questo caso sulla foce di un fiume, le sue atmosfere romantiche e sullo sfondo i tanti pensieri che questo luogo incantato ci può regalare.

Chi ha avuto la fortuna di gustare una proposta gastronomica, sia per il pranzo o per la cena, racconta proprio di avere vissuto sensazioni simili a quelle sopra descritte. “Sono stato molto bene”, “L’atmosfera è unica” e ancora, “La prima cena con colei che sarebbe divenuta mia moglie l’abbiamo vissuta proprio qui”. Testimonianze che ci fanno comprendere quanto l’Antica Osteria del Porto di Lugano non sia un semplice ristorante, ma qualcosa di più profondo.

La sapienza e la cura che lo chef Domenico Rezza riserva alle sue creazioni culinarie, che in questo periodo invernale spaziano dalla sella di capriolo alle lumache alla Bougogne (ricetta nel video) ci fanno comprendere quanto il tutto non sia lasciato al caso, ma, anche alle atmosfere magiche di questa deliziosa casa che trova spazio sulla foce del fiume Cassarate… trasformata in un gioiello della cucina.

