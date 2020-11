Da Zephir Parrucchieri a Muralto il cambio look è total e su misura

MURALTO - Da sole non è semplice, e gli hairlovers di Zephir Parrucchieri di Muralto lo sanno!

Nasce così TI-cambio look, servizio dedicato alle donne che desiderano rivoluzionare e valorizzare la propria immagine con:

Consulenza total beauty personalizzata

Hair care + nuovo look capelli

Skin care + trucco su misura da giorno e da sera

Manicure e nail art + (opzionale) trattamenti viso/corpo

Chiunque sogni un nuovo riflesso allo specchio, in salone troverà un team di professioniste pronte a soddisfare ogni desiderio o esigenza di bellezza.

Ana Fernandes e lo staff di Zephir Parrucchieri Muralto, trasformano il look capelli con trattamenti, taglio, colore e styling su misura.

Che si tratti di un cambio radicale o di esaltare quanto di bello la chioma possiede, troveranno soluzioni mirate e di tendenza per esaltare l’unicità di ogni donna.

Perché, si sa, quando una donna sceglie di cambiare inizia dai capelli! La make up artist e visagista Renata si occupa della cura della pelle e del trucco.

Con esperienza e professionalità farà splendere tutte coloro che vogliono valorizzare i propri lineamenti e camuffare i piccoli difetti o segni del tempo, grazie a tecniche e soluzioni adatte a ogni esigenza e volto. E per la bellezza delle mani – ma non solo! – c’è la beauty& nail artist Krystyna Stangricka, con manicure, semi permanente, ricostruzione unghie in gel o acrygel e tantissime coccole per il corpo.

In casa Zephir, con il servizio TI-cambio look, il cambiamento è totale e personalizzato. E la consulenza in salone è gratuita.

Pronta a dare il benvenuto alla nuova te?

