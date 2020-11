Covid-19 e prevenzione: Sistema Immunitario e Sport

RIVERA - L'importanza dell’attività fisica regolare per migliorare la risposta immunitaria è un argomento di grande interesse, soprattutto in questo momento. Sebbene l'esercizio fisico non sia un vaccino per nessuna malattia, rafforzare il sistema immunitario permette al corpo di rispondere in maniera più rapida ed efficace a virus e batteri.

La letteratura scientifica è ricca di articoli che riportano studi sui benefici dell'esercizio fisico per rafforzare il sistema immunitario, con un'opinione pressoché consensuale che un'attività fisica moderata aiuti a questo scopo.

Inoltre, l’attività fisica favorisce la riduzione dello stress che, oltre a permetterci di vivere in maniera più serena e di affrontare con uno spirito migliore la quotidianità, rende il corpo più forte e meno suscettibile agli agenti esterni.

Lo sport e l’attività fisica – svolti in maniera moderata e non eccessiva - non hanno quindi solo la funzione di migliorare la nostra capacità atletica ma sono un vero e proprio alleato nel rafforzamento delle difese immunitarie.

