MAX&Co. sceglie Emma Marrone e scatta a Milano

MILANO - Come fa Emma Marrone, la straordinaria artista italiana che MAX&Co. ha scelto come interprete, femminile e grintosa, del suo stile per una collaborazione speciale che si traduce in scatti e video girati per le vie di Milano.

La sua naturale "attitude" a sorridere, anche nei momenti più difficili e il suo approccio alla vita, sempre diretto e pieno di energia, sono i valori che l’artista ha in comune con MAX&Co. Così come l’invito costante rivolto a tutte le giovani donne come lei, attraverso le sue canzoni e i suoi canali social, a essere libere, ad amare se stesse e a esprimersi senza limiti.

Per far sentire a tutto volume il suo MAX IT UP! Emma ha scelto alcuni tra i capi e accessori più iconici della collezione MAX&Co. A/I 2020, li ha mescolati tra loro con il suo stile autentico per esaltare tutti gli aspetti del suo carattere.

È romantica e femminile con la versione rosa del cappotto a vestaglia Runaway, uno dei modelli icona di MAX&Co., e grintosa nel colore rosso, caratteristico del brand.

La sua energia incontenibile si esprime con la Dot bag, la borsa a tracolla che con la sua forma rotonda invita a sorridere. È una sognatrice a occhi aperti con la borsa Pillow rosa, imbottita e morbida come un cuscino e matchy con il cappottino. Semplice e originale il mix and match di Emma firmato MAX&Co. è un’ispirazione per tutte quelle donne che scelgono uno stile unico che le rappresenti. E che le faccia sorridere sempre.

