Il piacere sessuale che hai vissuto fino ora è solo il 10%: ecco 4 esercizi per aumentarlo

LUGANO - Immagina su usassi solamente il 10% del tuo cervello, probabilmente saresti una scimmia. Lo stesso avviene con il nostro corpo, che è capace di produrre un piacere incredibile, profondo, infinito e molto più espanso di quello che hai conosciuto finora.

Immagina di avere orgasmi in ogni cellula. In ogni parte del Tuo corpo! Nella testa, sul collo, su tutta la schiena, nella bocca e così via. Si è possibile. So che ti sembrerà non reale, ma ognuno di noi è capace di provare questo piacere.

Ci sono muscoli specifici del corpo che sono dei “portatori” di piacere e di attivazione del flusso (un po’ come i cavi dell’elettricità) dell’energia sessuale. Stimolando questi punti specifici si va ad attivare il corpo, si crea la strada dove l’energia può fluire. È uno strumento molto potente per attivare il tuo corpo e la sua potenzialità.

Durante le sessioni private con i miei clienti, lavoro su questi punti che hanno questi tre funzioni:

Rilascio della tensione fisica del corpo,

Rilascio delle emozioni,

Attivazione dell’energia sessuale a livello energetico, prepariamo a livello fisico, emozionale ed energetico la persona per avere un orgasmo energetico di tutto il corpo.

È una preparazione per avere un orgasmo energetico di tutto il corpo. Il famoso Full Body Oragsm! Grazie a questa tecnica si va ad attivare il resto della potenzialità del corpo non ancora sfruttata.

Ma come puoi tu da solo/a iniziare a usare più potenziale del tuo corpo?

Diventa ogni giorno sempre di più consapevole del tuo corpo, sii presente, osserva come ti muovi

Sii grato per tutto quello che il corpo ti permette di fare. (Non è scontato respirare autonomamente senza fare nessun sforzo, o camminare, toccare, abbracciare chi si ama) - scriviti una lista di cose per il quale sei grato (cosa ti dà il corpo, cosa puoi fare grazie il corpo)

Inizia ad accarezzarti e massaggiarti almeno una volta alla settimana per un'ora

Cambia modalità di fare l’amore con te stesso/stessa toccando tutto il corpo, usando diversi movimenti nelle parti intime e abbina la respirazione.

RESPIRAZIONE, MOVIMENTO E SUONO sono la base tantrica per l’espansione del piacere.