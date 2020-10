Beauty: Lifting naturale con il massaggio anti-age Kobido

LUGANO - «L’autunno è sempre stata la mia stagione preferita. Il tempo in cui tutto esplode con la sua ultima bellezza, come se la natura si fosse risparmiata tutto l’anno per il gran finale. Non ho mai pensato di avere paura dell’autunno», così ha detto Lauren DeStefano, la scrittrice americana. A giudicare da ciò che ci dice Sonia Dionigi di Estetica Fashion, niente paura ma solo benefici per i trattamenti che proprio l’autunno in questione ci regala.

Sonia, possiamo dire che l’autunno è una sorta di ripartenza dal punto di vista fisico?

Direi proprio di si, in quanto entriamo in una nuova e particolare stagione. Le temperature cambiano e soprattutto ci entriamo dopo l’estate, stagione in cui la nostra pelle è molto sollecitata a causa del caldo e delle alte temperature che portano all’utilizzo di creme per contrastare e proteggere la cute.

In entrata dell’autunno si parte con il massaggio anti-age Kobido

Si stratta di un vero e proprio rituale giapponese. Aiuta a mantenere il viso fresco e giovane e dona una forte sensazione di benessere e relax. I benefici a livello estetico e energetico sono parecchi. Definirlo semplicemente massaggio facciale è riduttivo visto che consiste in un trattamento manuale in grado di migliorare la salute e l’aspetto del volto e, al tempo stesso, di offrire a mente e corpo una piacevole sensazione di benessere. Molto curioso anche il nome di questo massaggio, Ko Bi Do: letteralmente significa “antica via della bellezza”, da qui possiamo intiure gli effetti unici del trattamento. Al termine dello stesso il viso risulterà disteso e luminoso.

Esistono delle controindicazioni per questo massaggio?

Non esistono controindicazioni, sia donne che uomini possono sottoporsi a questo tipo di massaggio, indipendentemente dall’età. Ci tengo a precisare che pochissimi operatori sono certificati al trattamento, uno di questi è attivo nel nostro centro.

Non solo massaggio ma anche Biorevitalizzazione anti-età…

Tecnicamente prende il nome di needling, che à una nuova tecnica micro-invasiva ed estremamente efficace, ideale nel trattare in particolare: rughe, collo a décolleté, acne, cicatrici, smagliature ecc. Possiamo definire il trattamento una sorta di “riparazione”. La cute viene sottoposta a microperforazioni multiple che, innescando i meccanismi di riparazione appunto, stimolano la produzione di collagene, acido ialuronico ed elastina. Questo procedimento determina la risposta riparativa e rigenerativa della pelle. I risultati sono immediati. Anche in questo caso, l’operatore deve essere certificato, come quello attivo nel nostro centro.

Possiamo concludere dicendo con grazie al massaggio Kobido e il trattamento Needling, il nostro viso affronta l’autunno sotto una nuova luce?

Certamente, in primo luogo un viso rilassato e rigenerato, e poi un viso completamente “depurato” dalle imperfezioni citate sopra (rughe, acne, ecc…) e pronto alle rigide temperature che stanno arrivando. I nostri operatori certificati dunque sono a completa disposizione nel nostro studio Estetica Fashion nel centro di Lugano, per donare una nuova luce al tuo viso…

Company profile – L’avventura di Estetica Fashion inizia a Lugano nel 2011 orientandosi da subito alla conoscenza del bello naturale e artistico. Sonia ha iniziato la propria specializzazione nel settore all’estetica nel 2000, e nel 2013 viene affiancata dalla figlia Carol che ha intrapreso lo stesso percorso. Essendo il settore dell’estetica in rapida e continua evoluzione, per garantire servizi di primordine ai propri assistiti, hanno inoltre consolidato rapporti di collaborazione con specialisti d’avanguardia che si possono incontrare nell’avvolgente atmosfera del nuovo studio. Info web: esteticafashion.ch

