Problemi di capelli? Quando il clima può metterci lo zampino

Ben ritrovati cari amici. Siamo in ottobre e l’autunno è arrivato in largo anticipo rispetto agli anni scorsi, quando l’estate era ancora una costante.

E con questa sorpresa, in parte inaspettata, noi, ma anche i nostri capelli, devono abituarsi a variazioni che portano inevitabilmente a diversi problemi sia del punto di vista nutritivo e di vitalità che da quello dell’hair styling.

Consideriamo ad esempio i temporali di settembre (che più che altro sono sembrati veri cicloni) seguiti dal vento forte. Gli agenti atmosferici mettono a dura prova i capelli e la loro forza. Pensiamo a chi ha i capelli lunghi: nodi a non finire e styling da dimenticare.

Ma anche in questa direzione CRLab viene in soccorso grazie ai suoi prodotti clinicamente testati e certificati che non solo proteggono la vitalità del capello ma anche la forma della propria chioma.

Grazie allo spray districante e ad una maschera ultra idratante è infatti possibile salvare non solo il colore, ma anche la struttura dello stelo e delle punte fragili.

Sicuramente il trattamento speciale che viene effettuato nelle sedi CR LAB consente di conferire maggior resistenza al capello, rinforzandolo dalla radice alle lunghezze.

Telefona al numero 091 922 06 06 e riserva un appuntamento.

Il mese di ottobre si presta anche ad una serie di trattamenti “detox” per i capelli, che durante l’estate sono stati sottoposti a stress vari. Lo staff CR Lab vi darà tutti i consigli necessari per trattare i capelli con prodotti specifici prima di passare allo styling per mantenere la chioma in ordine, a lungo.

Fai visita al centro CR Lab di via Zurigo 38 a Lugano, per “approfittare” di un check up completo!

Dopo una consulenza vera e propria vengono acquisiti tutti i dati per poter individuare le soluzioni ottimali. Se vuoi puoi approfondire attraverso il Tricotest (un software specifico abbinato a potentissime telecamere che analizzano capello, bulbo e cuoio capelluto) che rileverà i parametri del ph della pelle, l’idratazione e il valore del sebo.

Tutto questo permetterà ai consulenti CRLab di creare una sorta di anamnesi utile a dare consigli e suggerimenti per cosa e come fare a normalizzare quanto riscontrato.

Ecco perché ottobre diventa un mese importante per la salute dei propri capelli, utile per analizzare, capire e potersi preparare al prossimo inverno mantenendo i capelli e la cute sana e in forma.

Perché con CRLab non si perde mai la testa…la si usa!

Company profile - Da quasi 50 anni la cura dei capelli è la mission di CRLab che, attraverso sistemi d'integrazione non invasivi, trattamenti e prodotti tricologici d’avanguardia pensati per i problemi di cute e capelli dell’uomo e della donna, si pone un unico obiettivo: prevenire la caduta e mantenere sano e vitale il cuoio capelluto. Per info clicca qui

