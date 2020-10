Benessere: Donna, assumiti la responsabilità del sesso con il tuo partner

LUGANO - Oggi mi rivolgo alle donne. Se è vero che gli uomini hanno bisogno di imparare come “lavorare” con il corpo femminile, tu donna, quanto ti interessa davvero scoprire tua forma? Quanta attenzione hai messo nel diventare la donna moderna, tantrica che insegna ed educa il proprio uomo a come approcciare il proprio corpo?

Rispondi con la tua coscienza. Quasi ogni settimana vengono nel mio studio uomini che amano profondamente la propria moglie, ma sono tristi.

“Non mi cerca mai”, “Non prende mai l’iniziativa”, “mi sembra di chiedere l’elemosina”, “mi sento chiuso”, queste sono solo alcune delle frasi che mi sento rivolgere più spesso.

La domanda è: perché le donne cercano scuse per fare l’amore? Mal di testa, ciclo due volte al mese (perché lui non se ne accorge), mal di denti, devo finire lavoro, devo preparare il bambino ecc… C’è sempre una scusa.

La risposta è: perché ancora non conoscono il Vero piacere che il corpo può dare loro, perché ancora non lo hanno risvegliato (quello che viviamo nella sessualità normale è solo il 10% del potenziale al quale il nostro corpo può arrivare), allora come puoi insegnare al tuo uomo come farti godere?

Prima cosa, Tu sei la responsabile del tuo piacere e della tua capacità di conoscere il tuo corpo.

Seconda cosa è tua responsabilità avere la capacità di sedurre. Per l’amore verso te stessa, per il tuo uomo. Se non sei nata cosi, lo puoi imparare.

Prendi un bellissimo e sexi intimo e aspettalo quando torna dal lavoro, fagli una sorpresa, guarda i suoi occhi come si illuminano, quanto amore e onore sarà presente. Farai felice lui e farai felice te stessa

L’intimità è la base di ogni relazione, se la impari e scopri cosa piace al tuo uomo e lui che cosa piace a te, creerete una base potente chiamata: COPPIA FELICE.

Piu info: www.evasykora.com, www.tantra-expert.com