Benessere: I problemi più comuni per uomini già di età giovane

LUGANO - Andiamo a vedere insieme che problemi stanno affrontando gli uomini da età già 25 anni e poi.

I problemi più comuni che stanno affrontando gli uomini sono:

- Eiaculazione precoce occasionale

- Eiaculazione precoce ricorrente

- Difficoltà ad avere erezione o ad eccitarsi

- Difficoltà nel raggiungere l'orgasmo

- Dipendenza dalla pornografia

- Mancanza di desiderio

- Sensazioni di ansia o insicurezza

Tutto quanto scritto sopra si può risolvere senza l'intervento di medici e in modo definitivo.

Nella maggior parte dei casi, infatti, il problema è che la vita ci scombussola e rende complicate le cose più naturali. Il mio lavoro è fare in modo che le persone possono vivere l'intimità in modo naturale, senza ansie e frustrazioni.

Oggi andiamo a vedere più da vicino la tematica difficoltà ad avere l’erezione o ad eccitarsi e i motivi che causano sensazioni di ansia o insicurezza nella sessualità.

I motivi per cui un l’uomo non riesce ad avere un’erezione o ad eccitarsi possono essere:

 Pressione per la performance durante il sesso

 Bassa autostima sessuale – ad esempio pensare “non sono abbastanza…”

 Fare uso di droga (ad esempio cocaina)

 Bere troppo caffé

 Infortunio o chirurgia nella zona sessuale – qualsiasi cicatrice può causare i cambiamenti profondi

 Stress o ansia di qualsiasi genere

 Paura di essere abbandonato dalla persona, paura di essere rifiutato

 Noia, apatia o problemi nella relazione

 Cambiamenti ormonali

 Grande Shock di qualsiasi genere

Tra i motivi che causano sensazioni di ansia o insicurezza nella sessualità, per esperienza, possiamo trovare:

 Problemi emozionali, psichici

 Mancanza di collegamento con il cuore e con l’amore

 Mancanza di conoscenza ed esperienza di come essere in intimità

 Abuso vissuto da piccoli

 La madre forte – l’uomo mette la madre sul piedistallo

 Traumi dal periodo di bambini

 Insicurezza di dimensione del pene (pene piccolo) o del corpo (grasso, magro, ecc…)

Company profile - Oggi, dopo più di15 anni che continuo espandermi in Ecstasy di Tantra, sono la Tantra Expert e la Sex Coach più conosciuta in Svizzera. Ho creato un mio metodo che ho chiamato “Il Risveglio Estatico dei 4 Elementi” con cui ho già trasformato la vita di migliaia di persone risolvendo i loro problemi o aiutandoli ad abbracciare una sessualità più intensa, naturale e profonda. Quello che piace di me e che probabilmente mi rende unica è la mia grande esperienza multi-disciplinare: sono una coach certificata ma anche una esperta in Tantra con 15 anni di pratica, massaggiatrice professionista, body channeler certificata e soprattutto una donna che sa come affrontare ansie, disturbi e problemi sessuali. Tutto in un’unica persona. Ho delle frequenze vibrazionali alte e grazie Body Channeling e ai Lavori Energetici sento e so precisamente dove toccarti, dove portare armonia e dove indirizzare l’energia. So come creare uno spazio sicuro, e con me ti troverai davvero a tuo agio. Questo è fondamentale. Se vuoi davvero risolvere i problemi che senti di avere o quello che non ti soddisfa nella tua vita sessuale scrivimi, da oggi non sei più solo. Ti aspetto! Per info clicca qui